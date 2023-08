ETB SW Essen: Gewitter-Unterbrechung und Apfeld-Rot - Sorgen um Stürmer gehen weiter

Der ETB Schwarz-Weiß Essen kommt in der Oberliga Niederrhein noch nicht in Schwung. Drei Spiele und noch kein Sieg. Der Grund: Der ETB trifft das gegnerische Tor nicht.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen musste sich nach einem 1:1 gegen den SV Straelen und 0:1 beim VfB Hilden nun mit einer Nullnummer gegen Union Nettetal begnügen. Zwei Punkte und ein Tor aus drei Spielen sind zu wenig für die Ansprüche am Uhlenkrug. Das weiß auch der Trainer.

Aber, Fakt ist auch: Damian Apfelds Mannschaft spielte einen guten Ball - bis zur entscheidenden Zone. Ab dem Sechzehner des Gegners will die Kugel einfach nicht reingehen. Die Chancen sind da, die Tore fehlen.

Apfeld meinte nach dem torlosen Remis gegen Nettetal: "Die ersten 30 Minuten waren aus unserer Sicht top. Das Einzige, das gefehlt hat, war ein Torerfolg. Wir waren im letzten Drittel mal wieder etwas zu verspielt und auch unsere Ecken hatten nicht die Qualität, die wir brauchen. Letztendlich haben wir es über 90 Minuten nicht geschafft, den Ball über die Linie zu bekommen. Wenn du keine Tore erzielst, dann kannst du auch keine Spiele gewinnen. Wir verteidigen gut, aber wir müssen Tore erzielen."

Nach einer guten halben Stunde gab es am Uhlenkrug auch noch eine sieben Minuten lange Gewitterpause, die den Hausherren nicht so guttat. Apfeld: "In den sieben Minuten bis zur Halbzeitpause war Nettetal besser im Spiel, als wir."

Ich habe niemanden beleidigt und bekomme dafür eine Rote Karte. Was machen wir dann, wenn Trainer aufs Spielfeld laufen oder Beleidigungen aussprechen? Generell hatte das Schiedsrichtergespann eine gute Spielleitung, aber in der Szene war sie einfach schlecht. Damian Apfeld

Andreas Schwan, Trainer der Gäste aus Nettetal, ergänzte: "Unser Fokus lag darauf, defensiv gut zu stehen. Die Gewitterpause spielte uns in die Karten, denn danach hatten wir gute Möglichkeiten, die war aber nicht gut ausspielen. Nach der Halbzeitpause war der ETB in den ersten Minuten wieder aktiver, aber ab der 70. Minute hatten wir dann eine Drangphase. Es ist uns aber nicht gelungen, in Führung zu gehen, und danach wollten wir einfach den einen Punkt mitnehmen. Wir können von einem Punktgewinn sprechen."

ETB SW Essen: Cordi – Dalyanoglu (89. Reichardt), Kryeziu, Lach, Poznanski – Bosnjak (63. Addai), Shavershyan, Sahin (77. Böll), Cissé (83. Kimbakidila) – Williams, Kesim Cordi – Dalyanoglu (89. Reichardt), Kryeziu, Lach, Poznanski – Bosnjak (63. Addai), Shavershyan, Sahin (77. Böll), Cissé (83. Kimbakidila) – Williams, Kesim Union Nettetal: Leupers – Götte, Zitzen, Schellhammer, Pöhler – Heise (73. Lekaj), Winkens, Köhler (90. +2 Thomas), Alaisame (83. Popovic) – Vöpel (63. Istrefi), Falter (89. Stegner) Schiedsrichter: Michael Menden Zuschauer: 253 Rote Karte: Damian Apfeld (90.+4 / Meckern und verlassen der Coachingzone) Besondere Vorkommnisse: Spiel wurde für acht Minuten wegen eines Gewitters unterbrochen (38.).

Derweil hat der ETB nicht nur zwei Punkte liegen lassen, sondern auch Coach Apfeld verloren. Der 37-Jährige sah die Rote Karte. Mit dem Verweis auf die Tribüne war der ehemalige U19-Trainer von Rot-Weiss Essen ganz und gar nicht einverstanden.

"Zu meinem Platzverweis: Dominik Reichardt wird weggecheckt und es findet somit ein klares Foulspiel statt. Es gab aber keinen Freistoß und darüber habe ich mich aufgeregt. Ich habe dann gemeckert und seitlich meine Coachingzone verlassen. Ich habe niemanden beleidigt und bekomme dafür eine Rote Karte. Was machen wir dann, wenn Trainer aufs Spielfeld laufen oder Beleidigungen aussprechen? Generell hatte das Schiedsrichtergespann eine gute Spielleitung, aber in der Szene war sie einfach schlecht. Eine Gelbe Karte wäre völlig okay gewesen", erklärte Apfeld.

ETB SW Essen: Stürmer Igbinadolor muss sich Untersuchungen unterziehen

Ob Apfeld am nächsten Sonntag (3. September, 15 Uhr) im Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck auf der Trainerbank oder der Tribüne Platz nehmen darf, ist noch offen. Fest steht aber, dass Brightney Igbinadolor nicht dabei sein wird.

Der 19-Jährige, der beim 0:1 in Hilden kurz nach seiner Einwechslung kollabierte, steht Apfeld auf ungewisse Zeit nicht zur Verfügung. "Brightney wurde ein Sportverbot auferlegt. Er wird sich Mitte September bei einem Kardiologen Untersuchungen unterziehen. Wir hoffen für den Jungen natürlich nur das Beste und sehen nach dem ärztlichen Befund dann weiter. Er soll erst einmal zur Ruhe kommen", berichtet Apfeld.