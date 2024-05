MSV Duisburg 13:30 Erzgebirge Aue 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der SuS Haarzopf, Neuling in der Bezirksliga, spielt eine klasse Saison in der 7. Liga und bastelt schon fleißig am Kader für die Serie 2024/2025.

Was für ein Saisonfinish des Essener Bezirksligisten SuS Haarzopf! Unter der Woche siegte der Aufsteiger mit 7:0 gegen Rot-Weiß Mülheim und steht drei Spieltage vor Schluss auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz - und das als Aufsteiger. Dementsprechend zufrieden zeigt sich natürlich der Trainer. "Überragend, was die Jungs zur Zeit raushauen! Wir haben schon die ganze Saison enormes Verletzungspech, dauernd fallen wichtige Stammspieler aus. Es ist aber egal, wer aufgestellt wird beziehungsweise einspringt. Alle Spieler im Kader geben immer alles. Dadurch kompensieren wir jeden Ausfall. Haben wir letzten Sonntag gegen Werden-Heidhausen noch ein fußballerisch sehr schwaches Spiel abgeliefert, haben wir gegen Rot-Weiß Mülheim teilweise richtig gute Aktionen den Zuschauern zeigen können, inklusive sieben sehr gut herausgespielten Toren", lobt Marco Guglielmi. Das Erfolgsrezept der Essener vom Föhrenweg? Guglielmi antwortet: "Meine Mannschaft hat einen überragenden Teamgeist, die Jungs halten zusammen, kommen unheimlich gut untereinander klar. Durch diesen Zusammenhalt gewinnen wir die Spiele. Jetzt kommt Sonntag natürlich mit Katernberg ein ganz schweres Kaliber auf uns zu, aber mit der richtigen Einstellung sind wir auch da nicht chancenlos. Jetzt wollen wir den vierten Platz als Aufsteiger auch behalten!" SuS Haarzopf: Deniz Hotoglu kommt vom VfB Speldorf Und, wer weiß: Vielleicht geht in der neuen Saison noch mehr. Zumindest lässt dieser Transfer aufhorchen. Der 34-jährige Deniz Hotoglu wechselt nämlich vom VfB Speldorf nach Haarzopf. Hotoglu bringt eine Erfahrung von satten 102 Oberligaspielen mit zum SuS. Guglielmi: "Mit Deniz Hotoglu bekommen wir einen ganz feinen Fußballer und Menschen in den Verein. Er wird uns mit seiner Erfahrung aus seinen zig Landesliga-und Oberligaspielen enorm weiter helfen. Er ist trotz seiner 34 Jahre noch topfit und wird uns definitiv besser machen, ich freue mich sehr über diesen Transfer."

Zur Startseite