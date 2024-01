Beim SV Wacker Obercastrop steht nach dem Trainer-Rücktritt von Antonio Molina auch der nächste Neuzugang fest.

Nach dem Abgang von Robin Franke (Sportfreunde Wanne-Eickel) und dem Rücktritt von Trainer Antonio Molina hat Westfalenligist SV Wacker Obercastrop einen nächsten Neuzugang präsentiert.

Verteidiger Mick Nabrotzki wird den aktuellen Tabellensechsten der Westfalenliga 2 verstärken. Der 23-Jährige wechselt von Landesligist TuS Sinsen nach Obercastrop. Ausgebildet wurde der gebürtige Essener bei Rot-Weiss Essen, für den VfL Bochum (U17) und Preußen Münster (U19) spielte er in den Nachwuchs-Bundesligen.

Die ersten Schritte im Seniorenfußball folgten dann in der Saison 2019/2020, in der er für den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein jedoch nur zu zwei Einsätzen kam. Nach dreieinhalb Jahren in Sinsen soll er nun die Defensive vom SVWO festigen.

„Mit Mick bekommen wir einen absoluten Leader dazu. Ein intelligenter Innenverteidiger mit ganz viel Potenzial, dazu ist er mit seinen 23 Jahren ein Spieler für die Zukunft unseres Vereins. Mick ist extrem zweikampfstark und hat eine gute Spieleröffnung. Ich hatte ihn schon länger auf dem Zettel, daher sind wir froh, dass der Transfer noch zustande gekommen ist. Mick passt sportlich und menschlich sehr gut zu uns“, erklärte Geschäftsführer Sport Tim Eibold.

Der Neuzugang kommt auch als Reaktion auf eine Negativmeldung, die Eibold bei Nabrotzkis Vorstellung erläuterte: „Ursprünglich sollte Marius Nolte zur Rückrunde wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, doch seine Verletzung bereitet ihm immer noch Schmerzen. ‚Nolle‘ wird somit weiterhin ausfallen und da wir keinen weiteren gelernten rechten Innenverteidiger im Kader haben, mussten und wollten wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Mit Mick konnten wir die Lücke ideal schließen.“

Nabrotzki selbst freut sich auf die neue Aufgabe beim Großkreutz-Klub: „Das Gespräch mit den Verantwortlichen war sehr positiv. Ich hatte noch andere Anfragen, aber mir war nach kurzer Zeit klar, dass ich unbedingt zu Wacker will. Der Verein ist sehr familiär und ambitioniert. Ich will mich menschlich und sportlich weiterentwickeln und kann extrem viel von den erfahrenen Spielern lernen. Zudem will ich meinen Beitrag dazu geben, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen.“