Oberliga: Futkeu-Ersatz? - Talent wechselt zum ETB SW Essen

Beim ETB SW Essen sind bereits fünf Transfers für die kommende Saison getätigt worden.

Beim ETB SW Essen geht es weiter Schlag auf Schlag. Der Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein hat bereits den dritten Transfer unter Dach und Fach gebracht.

Bisher war klar: Ole Nissen und Robin Duesmann (beide SF Niederwenigern) verlassen den Traditionsklub vom Uhlenkrug. Dafür wurden mit Sekvan Azad Rascho vom Stadtrivalen SpVgg Steele (Landesliga Niederrhein 3) und Almedin Gusic (FC Kray) zwei Talente verpflichtet.

Nun wurde ein dritter Spieler geholt, er könnte als Ersatz für Essens Torjäger Noel Futkeu kommen, der den ETB nach der Saison in eine höhere Liga verlassen wird. Wohin es den Stürmer zieht, das ist noch nicht final geklärt.

Klar ist nur, dass der ETB ohne Futkeu planen muss, daher wurde nun ein neuer Angreifer verpflichtet. Brightney Igbinadolor kommt vom SV Sodingen zum ETB SW Essen.

Der 18-Jährige, der noch in der U19 spielen dürfte, hat in der Westfalenliga II für den Tabellenachten in 21 Partien neun Treffer erzielt.

Igbinadolor betonte nach seinem Wechsel: „Der ETB hatte ein paar Spiele von mir beobachtet und Trainer Damian Apfeld hat mich dann kontaktiert. Wir hatten ein tolles Gespräch und er hat mich vom Projekt, dem Plan und meinem Platz in der Mannschaft beim ETB überzeugt. Ich hoffe, dass die nächste Saison für das Team und auch für mich persönlich sehr erfolgreich wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen und ich dabei viele Tore schießen könnte.“

Zuvor möchte der ETB aber noch die aktuelle Spielzeit zu einem guten Ende bringen. Bisher überzeugte die Apfeld-Elf auf der ganzen Linie und liegt neun Spiele vor dem Ende der Saison auf dem zweiten Platz - zehn Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter SSVg Velbert.

Die nächste Chance auf einen Dreier gibt es für den ETB am Samstag (18 Uhr), wenn in der Krefelder Grotenburg das Traditionsduell beim KFC Uerdingen wartet.