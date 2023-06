Westfalenliga: So läuft das Transferfenster für die Hammer SpVg, den Lüner SV und TuS Haltern

Auch in der Westfalenliga 1 gab es auf dem Transfermarkt schon ordentlich Bewegung. So lief die Transferphase bisher bei der Hammer SpVg, dem Lüner SV und TuS Haltern.

Die Hammer SpVg schloss die vergangene Saison als Neunter ab. Am letzten Spieltag konnte mit der Spvgg. Erkenschwick sogar der Meister geschlagen werden. Und so wollen die Hammer auch in der nächsten Saison wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen haben.

Dafür wurde schon ordentlich auf dem Markt zugelangt. Serhad Gün (Werner SC), Lucas Scholdei (SV Herbern), Berdan Aydin, Luca Hildebrandt (beide Lüner SV), Enes Güney (TuS Hiltrup), Jan-Luca Szafruga (PSV Bork), Frederik Falk (SV Herbern) kommen von anderen Vereinen und Jannis Kindler, Raphael Bierkämper, Jonah Wagner werden allesamt aus der eigenen Jugend hochgezogen.

Allerdings muss das Team von Trainer Ferhat Cerci auch einige Abgänge verdauen. Justin Mieszczak (SV Wanne 11), Zivko Radojcic (BSV Schüren), Talha Temur (VfL Kamen), Julius Woitaschek (Westfalia Rhynern), Mohamed Lamine Kourouma (SG Finnentrop/Bamenohl), Maximilian Kurek (SVE Heessen), Denizhan Yazici (TSG Sprockhövel), Rron Sahiti (SV Brackel 06), Almin Spahic, Ismail Icen und David Loheider (alle Ziel unbekannt) verlassen die Hammer. Es bleibt abzuwarten, ob der Kader damit vollständig ist.

Der Lüner SV wird voraussichtlich in die Staffel 2 der Westfalenliga wechseln. In der vergangen Saison stand ein überzeugender sechster Tabellenplatz zugute. Der Kader wird in der kommenden Spielzeit aber wohl ein fast komplett neues Gesicht zeigen.

Denn mit Rene Lindner (VfL Kamen), Olcay Yilmaz (Westfalia Herne), Dominic Schmidt (Preußen Espelkamp), Benjamin Teichmöller (DSC Wanne-Eickel), Mike Pihl (RW Ahlen), Michael Vrljic (Hombrucher SV U19), Luis Oliver Schultz (VfB Waltrop U19), Tom Lennox Williams (VfB Waltrop U19), Conner Schönfelder (Grün-Schwarz Cappenberg), Sergen Bozcan (Mengede 08/20), Pablo Perez Carriazo (Hombrucher SV U19), Alexander Rothkamm (Borussia Dröschede), Denis Czarnecki (RW Ahlen U19) und Okan Saritas (Türkspor Dortmund) konnten schon 14 Neuzugänge eingetütet werden.

Auf der anderen Seite verlassen 13 Mann das Team von Axel Schmeing: Anjo Wilmanns (SpVgg Erkenschwick), Nico Berghorst (SpVgg Erkenschwick), Kevin Mattes (FC Brünninghausen), Lukas Abufaiad Mertens (SG Massen), Karim Bouasker (Hombrucher SV), Alessio Argenziano (FC Iserlohn), Berdan Aydin, Luca Hildebrandt (beide Hammer SpVg), Jörg Lemke, Michael Holzenthal, Nikolaos Simeonidis (alle Ziel unbekannt), Dzanan Mujkic (Königsborner SV), Marcel Reichwein (1. FC Bocholt).

Weniger spektakulär als bei Hamm und dem Lüner SV lief die Transferperiode bislang beim TuS Haltern ab. Mit Florian Trachternach (Viktoria Heiden), Leonhard Backmann-Stockhofe (Ziel unbekannt), Alexander Bilski (GW Nottuln) und Lennard Isensee (SpVgg Erkenschwick) verließen nur vier Spieler den Verein. Auf der Gegenseite stehen ebenfalls vier Neuzugänge für Cheftrainer Lukas Große-Puppendahl: Leon Stöhr (VfB Bottrop), Mario Scharf (VfB Waltrop U19), Jonas Weid (SV RW Deuten), Lucas Mann (Concordia Flaesheim).