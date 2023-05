SC Neheim: Beste Saison der Vereinsgeschichte - Bruchhage lobt Charakterstärke

Mit einem 4:2-Sieg über YEG Hassel hat der SC Neheim die beste Saison der Vereinsgeschichte abgerundet. Dementsprechend stolz war Coach Alex Bruchhage.

Der SC Neheim hat die beste Saison der Vereinsgeschichte am letzten Spieltag mit einem 4:2-Auswärtssieg bei YEG Hassel abgerundet. Besonders über die Einstellung seiner Schützlinge freute sich Trainer Alex Bruchhage.

Denn während der Gegner noch um den Klassenerhalt kämpfte, hatte der SC den dritten Platz bereits sicher. „Ich kann vor meiner Mannschaft nur absolut den Hut ziehen“, freute sich der Coach. „Es waren alle Ziele erreicht. Das Einzige, was noch offen war: Die Mannschaft hat sich selbst das Ziel gesetzt, die Rückrunde besser abzuschneiden als die Hinrunde. Dann triffst du auf eine Mannschaft, die sich mit aller Macht gegen den Abstieg wehrt und trotzdem haust du noch mal alles raus.“

Der 49-Jährige sah einen „verdienten“ Sieg seiner Mannschaft, „weil wir einfach die größere Anzahl der klaren Torchance hatten.“ Zwar machten es seine Schützlinge noch einmal „unnötig spannend“, unter anderem unterlief Torwart Leon Zielonka ein grober Patzer, Hassel kam noch einmal auf 2:3 ran, doch am Ende reichte es zum Sieg. „Das rundet eigentlich unsere überragende Saison ab.“

Dabei waren die Vorzeichen nicht unbedingt die besten. Sowohl im Sommer als auch im Winter gab es personelle Veränderungen. „Es waren ganz kurzfristig ganz viele verdiente Spieler, die den Verein verlassen haben. Trotzdem hat die Mannschaft immer einen draufgesetzt.“

Hassels Abstieg tut Bruchhage „ein bisschen Leid“

Dass die Neheimer den Hasselern am Ende den Gnadenstoß geben, tut Bruchhage „ein bisschen leid“. „Ich glaube, die haben das in den Wochen zuvor verschenkt. Ein Dreier mehr hätte gereicht und, ich habe mir in der Vorbereitung ein paar Spiele angeguckt, der war durchaus möglich“, kommentierte der Coach den Abstieg der „sympathischen“ YEG.

Schon in der Woche zuvor hätte Neheim Einfluss auf den Abstiegskampf nehmen können, doch auch gegen den DSC Wanne-Eickel (2:0) gab es einen Sieg. „Wir haben gesagt, dass wir jedes Spiel zu 100 Prozent angehen. Das haben wir eindrucksvoll bewiesen. Für beide Mannschaften ging es um alles, aber wir wollten alles raushauen was geht und haben Wort gehalten. Das zeigt die Charakterstärke dieser Mannschaft“, hob Bruchhage hervor.

Bruchhages 300. Punktspiel als Neheim-Coach

Auch Bruchhage selbst stand zum Saisonabschluss zum 300. Mal in einem Punktspiel des SC an der Seitenlinie. Solche Zahlen spielen für den Coach allerdings keine Rolle. „Mich freut es eher, dass die Mannschaft in der Lage ist, zu so einem Zeitpunkt einer sehr kräftezehrenden Saison, gerade für unsere jungen Spieler, so eine Leistung zu bringen. Das macht mich viel mehr stolz als Spiel XY.“

Die Mannschaft soll in Sommer „größtenteils zusammenbleiben“, erklärte Bruchhage. „Es gibt aber immer ein paar Veränderungen.“ So verabschiedete der Verein bereits Elias Rienermann, Ramazan Korkut, Justin Scierski, Okan Cryns-Güvercin, Pasquale Neufeld und Oliver Busch.

Auf der Gegenseite wurden Noah Tolle (SV Lippstadt U19), Joan Nieswand (FC Arpe-Wormbach) und Finn Schubert (Westfalia Rhynern) vorgestellt. „Ein, zwei Spieler werden noch dazukommen. Dann sind wir gut gerüstet für das nächste Jahr“, war sich Bruchhage sicher.

Auf die anstehende Saison ist der Coach bereits gespannt. „Wacker Obercastrop rüstet gut auf, TuS Erndtebrück ist leider abgestiegen, Soest und Horsthausen kommen hoch. Da gibt es ganz interessante Konstellationen“, blickte der Coach voraus. „Aber erstmal freuen wir uns auf die dringend notwendige Sommerpause.“