DSC Wanne-Eickel: So gehen Basile und Strohmann ins "absolute Endspiel"

Aus eigener Kraft kann der DSC Wanne-Eickel den Abstieg aus der Westfalenliga 2 nicht mehr verhindern. Trainer Davide Basile und Kapitän Kai Strohmann glauben weiter an die Mannschaft.

Vor dem letzten Spieltag in der Westfalenliga 2 ist die Situation des DSC Wanne-Eickel nach der 0:2-Niederlage gegen den SC Neheim alles andere als optimal. Falls YEG Hassel sein Spiel gegen den SC Neheim gewinnen sollte, wäre der DSC sportlich abgestiegen. Andernfalls ist der Klassenerhalt möglich, sofern im Spiel gegen den RSV Meinerzhagen Punkte geholt werden können.

Kapitän Kai Strohmann zeigte sich nach der Partie gegen Neheim sehr frustriert: „Insgesamt war es einfach eine riesen Enttäuschung, wir haben uns so viel vorgenommen, um es am letzten Spieltag in der eigenen Hand zu haben. Das haben wir gar nicht geschafft.“

Für das Spiel am kommenden Montag setzt der Kapitän eine klare Zielvorgabe: „Wir müssen endlich unsere Hausaufgaben machen und selber ein Spiel gewinnen. Dafür müssen wir eigentlich alles anders machen als in den letzten Wochen. Auch wenn immer mal wieder was gut war, ist es über alle elf Positionen zu wenig.“

Wir müssen jetzt liefern, das werden wir unter der Woche in die Köpfe prügeln. Kai Strohmann

Auch DSC-Trainer Davide Basile ist sich der Lage der Dinge bewusst: „Es ist ein absolutes Endspiel und so müssen wir es auch angehen. Ich habe in den letzten vier Wochen von vier Endspielen gesprochen, Montag erwartet uns das letzte. Es bringt jetzt überhaupt nichts den Kopf in den Sand zu stecken.“

An dieser Stelle will auch Strohmann unter der Woche ansetzten. „Man merkt, dass einige Spieler sehr enttäuscht sind. Wir haben uns für die Saison mehr vorgenommen und sind selber überrascht, dass so wenig gut geklappt hat. Es hilft nichts aufzugeben. Wir müssen jetzt liefern, das werden wir unter der Woche in die Köpfe prügeln. Es ist nur noch eine Woche, wir müssen in allen Einheiten Gas geben und die Leute aufbauen, um es am letzten Spieltag schaffen zu können“, gibt der Kapitän für die Mannschaft vor.

Auch wenn Wanne-Eickel auf das Ergebnis eines anderen Spiels angewiesen ist, liegt der Fokus Basiles nur auf dem eigenen Gegner: „Wir haben unser Spiel in der eigenen Hand und müssen dann auf Schützenhilfe vom FC Neheim hoffen. Da bin aber zu hundert Prozent überzeugt, dass sie alles geben und das Spiel nicht einfach wegschenken werden. Wichtig ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen.“

Obwohl Basile den Sieg mit seiner Mannschaft unbedingt holen möchte, ist er sich der Qualität des kommenden Gegners bewusst: „Sie sind, ähnlich wie Neheim, ein spielstarker Gegner. Am Ende der Saison lügt die Tabelle nie, egal ob man unten oder oben steht. Meinerzhagen steht also zurecht da oben. Sie zählen mit Türkspor, Brünninghausen und Neheim zu den besten Teams der Liga.“ Umso ärgerlicher ist es für den Trainer, dass der Klassenerhalt nicht vorher gesichert werden konnte.