SpVgg Erkenschwick: Trainer Niemöller über den Oberliga-Aufstieg, die Fans und das Pokalfinale

Die SpVgg Erkenschwick feierte am vergangenen Spieltag die Rückkehr in die Oberliga Westfalen. Aufstiegstrainer Magnus Niemöller hat mit RevierSport über diesen Erfolg gesprochen.

Die SpVgg Erkenschwick hat zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Westfalenliga 1 den Aufstieg in die Oberliga Westfalen geschafft. Ein 1:1 am vergangenen Wochenende gegen Grün-Weiß Nottuln genügte, um den vorzeitigen Aufstieg zu sichern.

Erkenschwick-Trainer Magnus Niemöller kehrte vor dieser Spielzeit zur SpVgg zurück, nachdem er bereits jahrelang zuvor für diesen Verein tätig war und er feierte in dieser Saison prompt den Oberliga-Aufstieg.

Wir haben nach dem feststehenden Aufstieg mit ihm gesprochen.

Magnus Niemöller über...

... den Aufstieg in die Oberliga: "Wir haben natürlich schon ordentlich gefeiert. Mit der Idee aufzusteigen, haben wir uns in dieser Saison schon länger befasst. Wir sind einfach stolz darüber, was wir auf die Beine gestellt haben. Erkenschwick ist ein Traditionsverein und die gesamte Oberliga freut sich auf uns. Für viele Spieler von uns ist es eine bekannte Erfahrung, da sie schon in dieser Liga gespielt haben. Wir wissen um die enorme Qualität in dieser Liga und sind gewarnt als Aufsteiger."

... den Erkenschwick-Kult und die Fans: "Der Fan-Support ist einfach nur großartig. Man sieht wirklich, wie die Augen bei unseren Anhängern glänzen, wenn sie das Vereinswappen sehen. Fest steht, dass wir es ohne unsere Fans nicht geschafft hätten aufzusteigen. Sie haben einen gehörigen Anteil an unseren Erfolgen."

... die Personalpläne für die Oberliga: "Wir möchten dem Großteil unserer Mannschaft das Vertrauen schenken. Fakt ist, dass wir kein normaler Aufsteiger sind, weil wir bereits einige Spieler im Kader haben, die höherklassig gespielt haben. In dieser Saison hat bei uns die Mischung gestimmt und für die nötige Energie gesorgt. Unser Ziel ist es, die Mannschaft für die kommende Spielzeit weiter zu verstärken, ohne dabei die Basics des aktuellen Kaders zu verändern."

... das anstehende Westfalenpokal-Finale gegen den FC Gütersloh: "Beiden Mannschaften gebühren die größten Gratulationen. Durch unseren Aufstieg können wir befreit aufspielen, das gleiche gilt natürlich auch für Gütersloh. Dieser Wettbewerb ist unsere Champions-League und wir sind unglaublich stolz, im Finale zu stehen. Es war eine unfassbare Pokalsaison, in der wir auch viel leiden mussten. Das Finale wird ein absolutes Highlight gegen eine Mannschaft, die extrem abgezockt ist."