Die 3. Liga ist fast vollständig, zwei Entscheidungen stehen noch aus. Auch ein baldiger Spieler von Rot-Weiss Essen ist im Einsatz.

Es stehen bereits 18 Teilnehmer für die kommende Drittliga-Saison fest: Hansa Rostock, VfL Osnabrück, Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken, Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen, SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt, Borussia Dortmund II, SC Verl, Viktoria Köln, Arminia Bielefeld, 1860 München, Waldhof Mannheim, Alemannia Aachen, Energie Cottbus und der VfB Stuttgart II gehen 2024/25 in der dritthöchsten Spielklasse an den Start.

Somit werden nur noch zwei Teams ermittelt. In der Relegation zur 2. und 3. Liga trifft Wehen Wiesbaden auf Jahn Regensburg. Der Verlierer wird im nächsten Jahr in der 3. Liga spielen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den Sieger der Aufstiegsrelegation zwischen dem Meister der Regionalliga Nord und dem Regionalliga Bayern-Spitzenreiter.

In der Regionalliga Nord setzte sich die U23 von Hannover 96 durch, in Bayern wurden die Würzburger Kickers souverän Meister. Das Hinspiel steigt in Würzburg: Am Mittwoch, den 29. Mai, um 19 Uhr rollt der Ball in der Akon Arena. Das alles entscheidende Rückspiel steigt am Sonntag, den 2. Juni, um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena. Normalerweise spielt die Hannover-Reserve im Eilenriedestadion. Für dieses besondere Ereignis dürfen sie aber in die Arena der Profis umziehen.

Bei diesen Partien werden wahrscheinlich auch die Fans von Rot-Weiss Essen genauer hinsehen. Es wird dort nämlich nicht nur ein weiterer Gegner für die anstehende Saison ermittelt, sondern mit Hannovers Tom Moustier ist auch ein bereits feststehender Sommerzugang im Einsatz.

Moustier unterschrieb am 30. April seinen Vertrag an der Hafenstraße und unterzeichnete ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier. Er ist in Essen als Achter eingeplant und soll dort den etablierten Spielern Konkurrenz machen.

Trifft Moustier in der nächsten Saison mit RWE auf Hannover II?

Nun könnte der 22-jährige Mittelfeldspieler die Zeit in Hannover mit einem Aufstieg abschließen und krönen. Das wäre der perfekte Abschied für den Franzosen, der seit 2022 in Niedersachsen spielt. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 1,85-Meter-Mann 29 Regionalliga-Partien, erzielte vier Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor. Er war ein wichtiger Bestandteil des Meisterteams von Coach Daniel Stendel.

Unabhängig vom Ausgang der Saison ist aber bereits eine Sache klar: Tabellenplatz eins in der Liga mit 76 Punkten ist die beste Platzierung, die eine U23 von Hannover 96 jemals erreicht hat.