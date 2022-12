Bei der U23-Mannschaft des Regionalligisten SV Rödinghausen kam es am Wochenende zu einem Trainerwechsel.

Die U23 des SV Rödinghausen wird in der kommenden Saison einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie haben.

Björn Hollenberg, der die Mannschaft seit Juli 2019 erfolgreich leitet, wird seinen Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern. Für ihn übernimmt im Sommer Jan Stromberg, der aktuell als Co-Trainer beim FC Eintracht Rheine in der Oberliga agiert. Björn Hollenberg kam im Sommer 2019 vom SC Verl nach Rödinghausen und arbeitet seitdem erfolgreich als Cheftrainer der U23.

"Ich hatte bis hierhin eine großartige Zeit beim SVR und bin stolz auf das, was wir mit den Jungs in den letzten Jahren geleistet haben. Dem Verein bin ich vor allem für das in mich gesteckte Vertrauen, nach meiner Rolle als U17 Trainer in Verl, als Cheftrainer eine Seniorenmannschaft in der Westfalenliga zu coachen sehr dankbar. Ich habe mir meine Entscheidung nicht leicht gemacht und lange überlegt, aber es ist für mich der richtige Zeitpunkt ab Sommer meinen Fokus mehr auf mein Leben neben dem Fußball zu richten. Bis dahin haben wir in der Rückrunde aber noch einige Rechnungen offen, auf die wir uns nach der Winterpause voll fokussiert vorbereiten werden", erklärt Hollenberg.

"Natürlich bedauern wir die Entscheidung von Björn, haben aber genauso großen Respekt vor dieser und sind ihm vor allem für seine bisher geleistete Arbeit sehr dankbar. Wir freuen uns auf die Rückrunde mit ihm und dann auf den Start mit Jan Stromberg im Sommer. Mit ihm konnten wir einen hervorragend ausgebildeten, hungrigen Trainer verpflichten, der über eine spannende Vita und viel Erfahrung im Jugend- und Herrenbereich verfügt". wird Rödinghausens Jugendkoordinator Daniel Lichtsinn zitiert.

Jan Stromberg, der im Hauptberuf als Lehrer arbeitet, hat in seinem Heimatverein TuS Eintracht Rulle sämtliche Jugendteams trainiert, ehe er beim VfL Osnabrück die U14, U15 und die U19 (u.a. Junioren-Bundesliga) verantwortet hat. Zuletzt arbeitete der 37-jährige A-Lizenz Inhaber als Co-Trainer beim FC Eintracht Rheine in der Oberliga.

"Ich hatte in der Vergangenheit, gerade in meiner Zeit beim VfL Osnabrück, bereits einige Berührungspunkte mit dem SV Rödinghausen und stets einen extrem guten Eindruck vom Verein und der Infrastruktur. Umso mehr freue ich mich nun ab Sommer hier selbst als Cheftrainer der U23 arbeiten zu dürfen. Ich danke meinem aktuellen Verein Eintracht Rheine für die guten und verständnisvollen Gespräche und freue mich sehr auf die neue Herausforderung", sagt der neue Coach Stromberg.