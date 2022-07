Cranger Kirmes-Cup: Lüner SV schmeißt Gastgeber aus dem Turnier

Im zweiten Halbfinale des Cranger Kirmes-Cup 2022 zog der Lüner SV nach Elfmeterschießen gegen den SV Sodingen ins Finale ein.

Die Konstellation im zweiten Halbfinale des Cranger Kirmes-Cup 2022 war besonders. Der Lüner SV nahm zum ersten Mal an dem traditionsreichen Turnier teil und traf auf den SV Sodingen, der seit jeher als Gastgeber die Spiele ausrichtet.

Mit zwei Unentschieden und einem Sieg gegen Schwarz-Weiß Wattenscheid qualifizierte sich der LSV in der Gruppenphase als Tabellenzweiter für das Halbfinale. Sodingen gab sich mit einem Torverhältnis von 11:2 keine Blöße und wurde in der Parallelgruppe Erster.

Nachdem schon das erste Halbfinale zwischen dem DSC Wanne-Eickel und der SpVgg Erkenschwick erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, gab es auch in der zweiten Partie nach 90 Minuten noch keinen Sieger. Lange sah es danach aus, als würde der LSV die Partie schon in der regulären Spielzeit gewinnen. Doch mit dem letzten Angriff gelang dem SVS der 1:1-Ausgleich. Lünen ließ sich davon nicht verunsichern und gewann das anschließende Elfmeterschießen mit 5:4.

Sodingen-Trainer Thomas Stillitano war mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotzdem zufrieden: „Es tut natürlich weh, wenn man so zurückkommt und dann im Elfmeterschießen verliert. Letztendlich bleibt im Kopf, dass die Jungs überragend gekämpft und bis zum Schluss dran geglaubt haben. Wir haben gegen einen sehr guten Westfalenligisten auf Augenhöhe agiert. Ich kann meinen Jungs nur ein Kompliment machen.“

Nach einer zu Beginn holprigen Vorbereitung habe sich seine Elf inzwischen gefunden. „Wir hatten eine zusammengewürfelte Truppe und sind mittlerweile eine richtige Mannschaft auf dem Platz.“

Lünen-Trainer Axel Schmeing zeigte sich hingegen weniger begeistert von dem Spiel: „Die ersten zehn Minuten haben mir eigentlich ganz gut gefallen, da waren wir auch ziemlich dominant und hatten viel Ballbesitz. Danach war es dann bis zur Halbzeit irgendwie abgeschnitten. Es wurde ziemlich fahrig, fehlerbehaftet und unstrukturiert. In der zweiten Hälfte war es dann relativ ausgeglichen, Sodingen hat immer an sich geglaubt und der Ausgleich war auch nicht unverdient. Elfmeterschießen ist am Ende immer eine Lotterie, vom Hocker gerissen hat mich die Leistung unserer Mannschaft nicht.“

Am Sonntag (17 Uhr) muss die Mannschaft aus dem Kreis Unna dann erneut nach Herne fahren, um das Finale gegen den Titelverteidiger DSC Wanne-Eickel auszutragen. Im Spiel um Platz drei trifft der SV Sodingen auf die SpVgg Erkenschwick.