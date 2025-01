Seit Montag ist der RWO-Vorsitzende Marcus Uhlig im Amt. So erlebte der neue Klub-Boss sein erstes Heimspiel.

Am vergangenen Montag wurde Marcus Uhlig auf der Mitgliederversammlung von Rot-Weiß Oberhausen als neuer Vorstandsvorsitzender des Regionalligisten vorgestellt. Am Freitagabend erlebte er dann sein erstes Heimspiel in offizieller Funktion für RWO. Wir sprachen anschließend mit dem neuen Boss, der einen Vertrag bis zum 31.1.28 bei den Kleeblättern unterschrieben hat.

"Das Spiel und das Ergebnis passte so ein bisschen zu der ganzen Stimmung, zu dem ganzen Flow gerade", sagte Uhlig nach dem 3:2 gegen den Wuppertaler SV. "Die Mitgliederversammlung am Montag war gut. Von der Veranstaltung ist - glaube ich - ein guter Geist ausgegangen. Wir merken insgesamt gerade eine gewisse Aufbruchstimmung hier."

3.289 Zuschauer kamen trotz Dauerregen ins Stadion Niederrhein und bildeten einen tollen Rahmen für das Traditionsduell mit dem WSV. "Wenn du so ins neue Jahr startest mit widrigen Bedingungen, Flutlicht, guter Kulisse, zwei Rückstände auhfholst, einen Sieg der Moral holst, dann passt das gerade so in das Bild, das der Verein abgibt. Das tut gut. Ich bin total erleichtert über diesen Start. Das wird uns helfen, diese gute Stimmung weiterzutragen", war Uhlig begeistert.

Bereits vor dem Spiel sorgten die RWO-Ultras auf der gut besuchten Fantribüne mit einer Choreografie für einen schönen Rahmen. Dazu gab es hinter der Kurve ein Feuerwerk, das aber nicht mit dem Verein abgstimmt war, wie Uhlig klar machte.





"Feuerwerke im Kontext mit Fußball abzustimmen, ist ja auch immer schwierig", sagte Uhlig. "Aber es war hinter dem Stadion, von daher gehe ich davon aus, dass da für uns nichts folgen wird. Die Fans haben heute - mal wieder - einen Riesenanteil. Wir hatten richtig gute Stimmung im Stadion. Das passte auch zum Spiel. Du liegst zweimal zurück und kommst auch mit Hilfe der Fans zurück."

Uhlig lobte die Anhänger der Kleeblätter weiter: "Ich habe ja auch einige Spiele von RWO in den vergangenen Wochen gesehen. Das Bild verfestigt sich immer mehr, Mannschaft und Fans sind hier eine richtige Einheit."

Und wurden wie Uhlig gegen Wuppertal mit dem perfekten Start belohnt.