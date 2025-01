Der Wuppertaler SV hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Er wechselt von einem Regionalliga-Konkurrenten an den Zoo.

"Ich mache kein Geheimnis daraus, dass uns ein offensiver Spieler, im Bestfall ein Stürmer, gut zu Gesicht stehen würde", sagte Sebastian Tyrala vor einigen Tagen im Gespräch mit RevierSport. Nun wurde der Wunsch des Trainers des Wuppertaler SV erfüllt: Vincent Ocansey läuft in der Restserie im Stadion am Zoo auf, das vermeldete der Klub am Donnerstagmittag.

Der 24-Jährige wechselt innerhalb der Regionalliga West und kommt vom Schlusslicht Türkspor Dortmund nach Wuppertal. Argumente für eine Verpflichtung lieferte er seinem künftigen Klub in den direkten Duellen.

Beim 1:1 am ersten Spieltag stand er im Mittelpunkt: Erst traf er gegen den WSV, kurz vor Schluss vergab er zudem einen Elfmeter. Und auch beim Wiedersehen vor der Winterpause stand Ocansey 90 Minuten lang auf dem Rasen. Auch Tyrala kennt seinen neuen Angreifer bestens, schließlich stand der Coach in den ersten Wochen der Saison noch bei Türkspor an der Seitenlinie.

"Vincent ist ein Spieler, der uns mit seiner Dynamik, seiner körperlichen Stärke und seiner guten Einstellung sofort weiterhelfen kann. Er hat in beiden Spielen gegen uns gezeigt, was er draufhat", erklärt der Wuppertaler Sportdirektor Gaetano Manno.

Bereits seit längerer Zeit hatte er Ocansey beobachtet. "Wir sind froh, dass er sich entschieden hat, seinen Vertrag aufzulösen und jetzt bei uns ist. Außerdem bringt er gute Anlagen und sehr viel Potenzial mit. Mit seiner Größe und Präsenz vorne sind wir in der Offensive jetzt gut aufgestellt."

Luft nach oben hat Ocansey noch bei seiner Torquote. Für Türkspor traf er zweimal in 17 Spielen. In der vergangenen Saison blieb er für den FC Gütersloh ohne Tor. In 16 Einsätzen musste er aber auch meistens mit der Jokerrolle vorliebnehmen.

Mit Ocanseys Verpflichtung reagiert der WSV auf den Ausfall von Pedro Cejas, der noch längere Zeit verletzt fehlen wird. Noch gibt es keine Prognose zu seiner Rückkehr.

"Der WSV ist ein traditionsreicher Club mit großartigen Fans, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen", sagt Ocansey. Am 13. Januar wird er mit seiner neuen Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei fliegen.