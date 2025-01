Rot-Weiß Oberhausen hat sich für den ersten Test des neuen Jahres einen besonderen Gegner ausgesucht. Und bei Bayer Leverkusen gab es eine Niederlage - die aber voll im Rahmen blieb.

Der erste Test von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen nach der Winterpause hatte es gleich in sich: Denn es ging am Sonntag zum amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen.

Der trat vor 2100 Besuchern zwar nicht mit der ersten Elf an - trotzdem eine Begegnung, an die sich viele Oberhausener sicher noch länger erinnern werden. Vor allem deshalb, weil die "Kleeblätter" lange ein 0:0 halten konnten. Am Ende stand es 2:0 für den Bundesligisten.

Die beste Chance in der ersten halben Stunde hatte Bayers U19-Talent Artem Stepanow, der an der Latte scheiterte. Die traf auch RWO vor der Pause. Nach einem Konter scheiterte Oberhausens Moritz Stoppelkamp alleine vor dem Tor am Aluminium.

Nach dem Wechsel brachte der amtierende Deutsche Meister viel Prominenz auf den Platz und ging auch gleich in Führung. Nationalspieler Florian Wirtz verwandelte einen Elfmeter zur Führung für die Hausherren.

Nach einer Ecke von Alejandro Grimaldo erhöhte Star-Stürmer Patrik Schick nach rund einer Stunde auf 2:0 für Leverkusen. Bei dem Ergebnis blieb es, für die Oberhausener kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager sicher ein Ergebnis, mit dem sie gut leben können.

So spielten Bayer Leverkusen und Rot-Weiß Oberhausen

Bayer: Hradecky (46. Kovar) - Mukiele (46. Tapsoba), Tah (61. Natali), Belocian (61. Raternik), Frimpong (46. Arthur) - García (46. Andrich), Palacios (46. Xhaka), Hincapié (46. Grimaldo) - Tella (46. Wirtz), Stepanov (46. Schick), Terrier (61.Alajbegovic)

RWO: Kratzsch - Husseck (46. Yalcin), Öztürk, Fassnacht (46. Berisha), Hot (46. El Amrani - 80.Hurshudyan) - Ngyombo (46. Ezekwem), Gueye (46.Ludwig), Demirarslan (46. Klaß) - Kayser (46. Niemeyer), Kesim (46. Donkor), Stoppelkamp (46. Schlax)

Tore: 1:0 Wirtz (46.), 2:0 Schick (58.)

Schiedsrichter: Nico Fuchs

Zuschauer: 2100

So geht es weiter in den kommenden Tagen bei RWO

Dienstag, 7. Januar 2025: Anreise Trainingslager Türkei

Montag, 13. Januar 2025: Abreise Trainingslager Türkei

Mittwoch, 15 Januar 2025, 14 Uhr: VfL Bochum II – RWO

Samstag, 18. Januar 2025, 14 Uhr: RWO – TSV Steinbach