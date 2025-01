Sieben Personalien sind bei Rot-Weiß Oberhausen entschieden. Nun wartet man gespannt darauf, was Leistungsträger Tarsis Bonga macht.

Die Kaderplanung bei Rot-Weiß Oberhausen geht weiter. Die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano betonten bereits, dass sie im Winter mit vielen Spielern sprechen wollen.

Neben mehreren Verlängerungen gab es nun auch einen zweiten Abgang bei den Kleeblättern vor der Rückrunde in der Regionalliga West, die Vorbereitung begann am Freitag (3. Januar).

Nach Rechtsaußen Timo Böhm, der zum Niederrhein-Oberligisten SSVg Velbert wechselt, verlässt auch der defensive Mittelfeldspieler Luca Thissen RWO. Beide Parteien einigten sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung.

Im vergangenen Sommer wechselte vom VfB Homberg an die Lindnerstraße. In der Liga stand er dabei in acht Partien auf dem Platz. Im Niederrheinpokal spielte er dreimal und konnte dabei einen Treffer erzielen.

„Über die Feiertage hat Luca entschieden, sich zur Rückrunde einem anderen Verein anschließen und den Vertrag mit uns aufzulösen zu wollen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Auch wenn sich beide Seiten mehr von dem Wechsel versprochen haben, so blicken wir auf eine positive Zeit zurück. Luca hat sich als absoluter Teamplayer erwiesen und im Training bis zum Ende Gas gegeben. Wir wünschen ihm für die neue Station alles Beste und bedanken uns für seine Zeit im RWO-Dress“, erklärte Lichtenwimmer-Conversano.

Den zwei Abgängen stehen mittlerweile fünf Vertragsverlängerungen gegenüber. Kapitän Nico Klaß hat seinen auslaufenden Vertrag um ganze drei Jahre verlängert. Zuvor hatten bereits Simon Ludwig, Pierre Fassnacht, Elias Demirarslan und Eric Gueye für die kommende Saison unterschrieben. Auch mit dem Trainerteam um Sebastian Gunkel wurde die Zusammenarbeit frühzeitig ausgeweitet.

Ein Fragezeichen steht weiter hinter Offensivspieler Tarsis Bonga, der Oberhausen im Winter ablösefrei verlassen darf, Interesse soll es aus der 3. Liga geben.