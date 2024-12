Rot-Weiß Oberhausen ist in der Winterpause. Doch Sportchef Dennis Lichtenwimmer arbeitet fleißig weiter. Vertragsverlängerungen sollen noch bekanntgegeben werden.

Mit den Vertragsverlängerungen des kompletten Trainerteams und den Spielern Sebastian Ludwig sowie Pierre Fastnacht hat Rot-Weiß Oberhausen schon einmal den Anfang gemacht. Weitere Verlängerungen sollen noch in diesem Jahr folgen.

"Um die Weihnachtszeit herum können sich die Fans auf gute Nachrichten aus unserem Kader freuen. Dann werden wir einige Personalien verkünden", sagte Dennis Lichtenwimmer noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport.

Bleibt abzuwarten, welche Vertragsverlängerungen der Sportchef nach dem Trainerteam und den ersten Spielern noch vor dem Jahreswechsel verkünden kann. Die von Tarsis Bonga wird sicherlich nicht dazugehören.

Denn klar ist, dass RWO den Torjäger - neun Spiele, sechs Tore, zwei Vorlagen - gerne halten würde. Doch der 27-Jährige darf im Januar 2025 Oberhausen auch verlassen - und das ablösefrei. Kein Wunder, dass Bonga und sein Berater aktuell den Markt prüfen.

Nach einer Absage von Alemannia Aachen - RevierSport berichtete - sind nach unseren Informationen weitere Drittligisten an Bonga interessiert. Der Offensivspieler, der sowohl über die Außen als auch als Stoßstürmer eingesetzt werden kann, steht neben SV Sandhausen auch bei Rot-Weiss Essen auf der Liste. Zumindest beschäftigt sich RWE nach RS-Informationen mit einer Bonga-Verpflichtung. Essens Kaderplaner Marcus Steegmann wollte auf Nachfrage dieser Redaktion die Bonga-Personalie nicht kommentieren. Das gilt auch für Bongas Berater Jan Mendelin.

Zumindest RWO-Manager Lichtenwimmer äußerte sich, er sagte: "Bei Tarsis Bonga gibt es aktuell keinen neuen Zwischenstand. Meines Wissens nach liegt ihm auch kein konkretes Angebot eines anderen Vereins vor. Das kann sich natürlich jederzeit ändern."

Tarsis Bonga: Neben Sandhausen - auch Rot-Weiss Essen zeigt Interesse

RWO oder doch die 3. Liga? Das sind die Optionen, die Bonga in den nächsten Tagen und Wochen prüfen und letztendlich eine Entscheidung für sich treffen muss. Fakt ist: Bonga wurde im Oktober 2024 von RWO nachverpflichtet und startete sofort durch. Er gehört in der Mannschaft von Sebastian Gunkel zu den Leistungsträgern. RWO würde ihn gerne über die laufende Saison halten. Das weiß Bonga auch - und fühlt sich in Oberhausen pudelwohl.

Wenige Kilometer weiter sind seine Dienste wohl auch gefragt. In Essen könnte er als zentraler Stürmer Rot-Weiss zum Klassenerhalt schießen. Höherklassige Erfahrungen - 89 Drittligaspiele, sieben Tore, zwölf Vorlagen und drei 1. Bundesliga-Einsätze (kein Tor) sowie 24 2. Bundesliga-Begegnungen (kein Treffer) - besitzt Bonga auch.