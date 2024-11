Friedhelm Runge, der den Wuppertaler SV über so viele Jahre unterstützte, ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Über viele Jahre war er Vorstandsvorsitzender und Gönner des Traditionsvereins Wuppertaler SV. Nun ist Friedhelm Runge in der Nacht auf Freitag (29. November) im Alter von 85 Jahren verstorben.

Das bestätigte seine Firma EMKA offiziell. In einer Mitteilung schrieb das Unternehmen: "Mit tiefer Betroffenheit teilen wir Ihnen mit, dass unser hochgeschätzter Firmengründer, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter, Friedhelm Runge, heute Nacht im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Friedhelm Runge war eine herausragende Persönlichkeit, die mit unermüdlichem Einsatz, Erfolgsgespür und Herzblut die Firma EMKA in über 50 Jahren zum Weltmarktführer entwickelt hat."

Dieser Erfolg war ihm mit dem WSV nicht vergönnt. Aber unter Runge durfte der WSV sogar in der 2. Bundesliga spielen. Er unterstützte den Klub immer wieder mit großen Beträgen.

EMKA adelte ihn: „Herr Runge war nicht nur ein weitsichtiger Unternehmer, sondern auch ein Vorbild, der die Werte unserer Firma mit Geradlinigkeit, Disziplin, aber auch mit einer Prise Humor tagtäglich bis ins hohe Alter vorgelebt hat. Privat war Friedhelm Runge ein liebevoller Vater und Ehemann. Mit großer Hilfsbereitschaft hat er viele Menschen in schwierigen Lebenslagen großherzig unterstützt".

Nun versuche die Firma, die Firma in seinem Sinne fortzuführen: "Unser Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Angehörigen. Wir werden Friedhelm Runge ein ehrendes Andenken bewahren und uns weiterhin mit ganzer Kraft bemühen, sein Lebenswerk in seinem Sinne fortzuführen. Uns bleiben Hochachtung, Erinnerung und Dankbarkeit.“

Auch wir sprechen den Angehörigen unser herzliches Beileid aus und wünschen viel Kraft in diesen schwierigen Tagen.