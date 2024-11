Er spielte Champions League mit dem BVB - Abwehrmann in die Regionalliga Nord

Prominenter Wechsel in der Regionalliga Nord: Ein früherer Spieler von Borussia Dortmund verstärkt Weiche Flensburg.

Einige Wochen vor der Öffnung des Wintertransferfensters hat sich der SC Weiche Flensburg einen namhaften Neuzugang gesichert. Der Verein aus der Regionalliga Nord hat Marian Sarr unter Vertrag genommen.

Der 29-Jährige war zuletzt vereinslos, in jungen Jahren sammelte er Profi-Erfahrung bei Borussia Dortmund. Sarr wurde bei Bayer Leverkusen und beim BVB ausgebildet. Anschließend spielte der Innenverteidiger für die zweite Mannschaft. Doch dreimal durfte er bei den Profis ran - unter anderem in der Champions League, wo er in der Saison 2013/14 unter Jürgen Klopp über 90 Minuten gegen Olympique Marseille verteidigte (2:1).

Über den VfL Wolfsburg II, VfR Aalen, Carl Zeiss Jena, Bonner SC, FC Gießen und bis Sommer Tutus Petingen aus der luxemburgischen ersten Liga führt der Weg des gebürtigen Esseners nun nach Flensburg.

"Auf dieser Position hatten wir nach der langfristigen Verletzung von Torben Rehfeldt echten Handlungsbedarf", erklärt Trainer Torsten Fröhling, ehemaliger Coach der Schalker U23. "Er hebt nochmal die Qualität in unserem Kader, und wir können ihn sofort bringen. Er ist groß, zweikampfstark, bringt eine gute Schnelligkeit mit und hat eine sehr gute Passqualität. Zudem hat er das Zeug zu einem Führungsspieler."

Sarr selbst betont: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SC Weiche Flensburg 08. Ich habe mich vom ersten Tag an direkt wohlgefühlt und freue mich, dass wir uns schnell einig geworden sind. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren sehr gut, und die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich möchte auf und außerhalb des Platzes meine Qualitäten und Erfahrungen einbringen, sodass wir eine erfolgreiche Saison spielen."

Derzeit steht der Nord-Klub auf dem dritten Tabellenplatz. Spitzenreiter TSV Havelse ist um acht Punkte enteilt. Sein Debüt könnte Sarr am kommenden Samstag geben. Dann ist der SV Meppen in Flensburg zu Gast.