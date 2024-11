Fortuna gegen Fortuna und am Ende heißt der Sieger Köln. Fortuna Köln feierte einen wichtigen 1:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf II.

Nach dem 1:3 gegen die U21 des SC Paderborn meldete sich Fortuna Köln gut erholt zurück. Im Fortunen-Duell bei der U23 der Düsseldorfer siegten die Kölner mit 1:0.

Arnold Budimbu erzielte nach 68 Minuten das Tor des Tages. Damit bleibt Fortuna Köln oben dabei.

"Es war ein intensives Spiel gegen einen guten Gegner. Wir haben heute hier den Kampf angenommen und unterm Strich verdient mit 1:0 gewonnen. Das sind Dodos und meine Aktionen, ich spitzele den Ball am Abwehrspieler vorbei, Dominik Ernst muss mir den Ball nur noch rüber legen, danach habe ich freie Bahn beim Abschluss und den setze ich halt gut", sagte Budimbu zur entscheidenden Szene.

"Wir haben intensive 90 Minuten gesehen. Gerade in der ersten Hälfte haben wir stark gegen den Ball gearbeitet und sind viele Wege gegangen. Ich bin mal gespannt auf die sicher sehr guten Laufdaten. Das hat mich am Ende einer harten englischen Woche umso mehr beeindruckt. Das zeigt mir, die Mannschaft kann, wenn sie will. Wir haben in den ersten 45 Minuten sehr vieles richtig gemacht. Im Zentrum haben wir bewusst sehr mannorientiert gespielt. Immer wieder hatten wir gute Balleroberungen und haben schnell in die Tiefe gespielt. Eigentlich muss es 1:0 zur Pause stehen. Wichtig war uns auch, dass die Null steht und wir ein Spiel auch mal über 90 Minuten mit einer gewissen Konsequenz bestreiten. Fortuna hat hier noch nie gewonnen. Deswegen sind wir froh und irgendwo auch stolz", resümierte Fortuna-Köln-Trainer Matthias Mink.

Während Fortuna Köln nach 14 Spielen auf Platz zwei rangiert, stehen die Düsseldorfer mit nur 13 Zählern nur knapp über dem Strich.

"Meine Mannschaft hat gegen ein Spitzenteam der Liga auch viel investiert. Bei beiden stand erst einmal die Null im Vordergrund, es war nicht abzusehen, dass ein Tor fällt. Die Chancen des Gegners haben wir kreiert. Wir haben am Ende einen Fehler zu viel gemacht, deswegen haben wir verloren. Unsere Situation ist aktuell nicht einfach, wir stehen unten in der Tabelle", sagte Düsseldorfs Trainer Jens Langeneke.

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Düsseldorf II: Kwasigroch - Guzy (80. Bindemann), Siebert, Boller, Arabaci (66. Yang), Zentler (66. Garlipp), Anhari, Savic (88. Brodersen), Mbamba-Muanda, Suso, Skolik (80. Tito)

Fortuna Köln: Buer - Ernst, Fünger, Fischer, Pernot, Afamefuna, Batarilo (90.+2 Bance), Budimbu, Eze, Matter (86. Breitfelder), Mika (62. Biada).

Schiedsrichter: Patrick Holz

Tor: 0:1 Budimbu (68.).

Zuschauer: 728