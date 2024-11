Die Spitze der Regionalliga West bleibt weiter eng zusammen, während es bei Schalke 04 II immer gefährlicher wird.

Die Hinrunde in der Regionalliga West neigt sich dem Ende entgegen. Am 14. Spieltag standen sieben Samstagspartien auf dem Programm. Da Tabellenführer MSV Duisburg erst am Sonntag gefordert ist, hofften einige Konkurrenten zumindest für eine Nacht auf Platz eins.

So die Sportfreunde Lotte, die den 1. FC Köln II empfingen. Doch der Überraschungs-Aufsteiger kassierte statt Druck auf den MSV zu machen die zweite Pleite in Folge (0:1). Besonders bitter: die Entscheidung fiel bereits in der 27. Minute durch ein frühes Eigentor.

Fortuna Köln war bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf II zu Gast und wollte den Ausrutscher der Sportfreunde ausnutzen. Das gelang den Südstädtern, dazu reichte ein Tor von Arnold Budimbu (69.) zum Heimsieg und Platz zwei in der Tabelle.

Die U23 von Schalke 04 suchte nach zehn Spielen ohne Sieg einen Befreiungsschlag, gegen Eintracht Hohkeppel gelang das überhaupt nicht. Zwar gingen die Schalker in der Fremde durch ein Eigentor in Führung, doch die glich Batuhan Özden (67.) aus. In der 80. Minute drehte dann Cenk Durgun vom Elfmeterpunkt die Partie komplett, Schalke fand keine Antwort mehr und kassierte die nächste Pleite - Abstiegskampf auch bei der U23!

Nach dem 2:1-Erfolg über Spitzenteam Lotte war der 1. FC Düren beim FC Gütersloh gefordert und kassierte beim 0:2 die fünfte Saisonniederlage. Phil Beckhoff (21.) und Ilias Illig (80.) erzielten die Treffer für den FCG, der sich mit dem Dreier etwas von den Abstiegsrängen distanziert. Düren bleibt mit 19 Zählern in der oberen Tabellenhälfte.

Für Rot-Weiß Oberhausen reichte es gegen den SV Rödinghausen nur zu einem Zähler, der KFC Uerdingen gewann im Stadion am Zoo und verschärfte die Krise des Wuppertaler SV.

Zwei Spiele stehen an diesem Spieltag noch aus. Zunächst ist am Sonntag (3. November, 14 Uhr, RS-Liveticker) der MSV Duisburg gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach gefordert, am Montagabend (4. November, 19.30 Uhr) ist der SC Wiedenbrück beim SC Paderborn II zu Gast.