FC Gütersloh überrascht als Außenseiter gegen Fortuna Köln, dominiert phasenweise das Spiel, muss sich aber mit einem Unentschieden begnügen.

Der FC Gütersloh ging als Außenseiter in die Partie bei Fortuna Köln. Davon merkte man jedoch stellenweise wenig. In der insgesamt recht ereignisarmen ersten Hälfte waren es meist die Gäste, die gefährlich vor's Tor kamen. Am Ende mussten sie sich mit einem Unentschieden zufriedengeben.

„Ich glaube, dass wir mehr verdient gehabt hätten“, sagte Julian Hesse, Trainer des FC Gütersloh, auf der anschließenden Pressekonferenz. „Wir waren in der ersten Halbzeit super im Spiel. Wir waren die spielbestimmende, dominierende Mannschaft. Unser Pressing ist sehr gut aufgegangen“, lobte er seine Mannschaft.

„Wir sind hochverdient in Führung gegangen“, meinte Hesse und räumte ein: „Danach war die beste Phase von Fortuna Köln, wo sie dann schon ein bisschen die Kontrolle übernommen haben.“ Hesse betonte auch die Qualität des Gegners: „Es passiert häufig in dieser Liga, wenn eine Mannschaft mit der Qualität von Fortuna Köln den Ausgleich macht, dass dann die Dynamik des Spiels kippt. Ich finde trotzdem, dass wir toll dagegengehalten haben.“

Letztlich fiel sein Fazit positiv aus: „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Einzig die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig, sodass es sich doch ein wenig nach zwei verlorenen Punkten anfühlt. Aber wir können auf dieser Leistung aufbauen.“

Ähnlich sah es auch Kapitän Julian Schauerte: „Es war ein gutes Regionalliga-Spiel von beiden Mannschaften. Am Schluss sind beide Teams auf Sieg gegangen. Ich glaube, ein leichtes Chancenplus war auf unserer Seite. Im Endeffekt müssen wir uns ein bisschen ärgern, dass wir hier nicht mehr mitnehmen.“

Umso ärgerlicher ist aus Gütersloher Sicht der Blick auf die Tabelle, wo sich der Klub nach wie vor im Keller befindet. „Wir hatten in dem einen oder anderen Spiel relativ viel Pech“, meinte Schauerte zum mauen Saisonstart, räumte jedoch auch ein: „Natürlich ist klar, dass wir ein paar Punkte mehr haben könnten. Wir würden auch gern mehr Punkte haben.“

In den kommenden Wochen wird es für den FCG die Gelegenheit geben, das Punktekonto zu erhöhen. Mit dem SC Wiedenbrück und der Schalker U23 treffen an den kommenden beiden Spieltagen zwei Tabellennachbarn auf die Mannschaft von Julian Hesse.