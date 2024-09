Die Sportfreunde Lotte haben am Freitagabend (27. September) einen 4:2-Sieg beim SC Wiedenbrück eingefahren und sich damit zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt.

Die Sportfreunde Lotte haben mit einem 4:2-Sieg im Freitagabendspiel (27. September) beim SC Wiedenbrück am 9. Spieltag zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Regionalliga West übernommen. Die Konkurrenz kann jedoch am Samstag nachlegen und den Aufsteiger wieder vom Thron stoßen.

Nico Thier brachte die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers in Führung (26.), Grigoris Ziogas erzielte noch vor der Pause den Ausgleich (45.). Durch einen Treffer von Ismail Badji (63.) schnupperte der SCW kurz am Heimdreier, doch Kamer Krasniqi (67.), Niklas Determann (82.) und Fatlum Elezi (87.) brachten die Lotter schließlich auf die Siegerstraße.

Kurioserweise standen sich beide Teams bereits zum zweiten Mal in dieser Woche gegenüber. Am Dienstag trafen sie im Westfalenpokal-Achtelfinale aufeinander, auch dort behielten die Sportfreunde Lotte die Oberhand (3:2) und zogen in die Runde der letzten Acht ein.

Lübbers sagte nach dem zweiten Sieg binnen drei Tagen gegenüber den Vereinsmedien: "Unterm Strich war es ein mehr als verdienter Sieg. Mich ärgern die beiden Gegentore, es waren die einzigen beiden Chancen von Wiedenbrück, abgesehen von der Standardsituation kurz vor Schluss. Trotzdem haben die Jungs mit viel Leidenschaft ein unglaubliches Pensum abgespult auf einem sehr tiefen Platz. Welche Power wir dann trotzdem auf den Rasen bekommen haben, Hut ab. Dementsprechend fahren wir natürlich zufrieden und glücklich mit den drei Punkten nach Hause."

Thomas Stratos, Trainer der Wiedenbrücker, war auf der anschließenden Pressekonferenz die Enttäuschung anzusehen: "Schwierig, gleich zwei Spiele gegen denselben Gegner in einer Woche zu verlieren. Wir haben versucht, so gut es geht dagegen zu halten, auch wenn Lotte uns hat laufen lassen. Das 0:1 legen wir uns quasi mal wieder selbst rein. Wir kriegen eine Führung einfach nicht verteidigt, obwohl wir 2:1 gegen eine Spitzenmannschaft führen, schaffen wir es einfach nicht, das über die Zeit zu bringen. Wir haben es nicht geschafft, das Tor zu verteidigen und müssen die Niederlage hinnehmen."

Die Statistik zum Spiel:

SC Wiedenbrück: Hölscher – Geller (72. Spennesberger), Allmeroth, Brosowski – Udelhoven, Ziogas, Liehr, Kerkemeyer – Szeleschus (59. Stabenau), Mai (19. Badjie), Flock

Sportfreunde Lotte: Beckemeyer – Lübke, Mensah, Hartmann, Ufuk (83. Mensing) – Elezi, Thier (83. Wendt), Holzweiler (67. Determann), Krasniqi – Schaub (67. Addai), Nyuydine (73. Fontein)

Tore: 0:1 Thier (26.), 1:1 Ziogas (45.), 2:1 Badjie (63.), 2:2 Krasniqi (67.), 2:3 Determann (82.), 2:4 Elezi (87., FE)

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen)

Zuschauer: 411