Die Fans der 3. Liga werden ihn als Experten von Magenta kennen. Nun übernimmt dieser ehemalige Bundesligaprofi einen Regionalliga-Klub als Cheftrainer.

Die Würzburger Kickers haben einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der ehemalige Bundesligaprofi und jetzige Trainer Martin Lanig übernimmt ab sofort die Geschicke und leitete bereits am Montagnachmittag (23. September) die erste Einheit beim Regionalliga-Bayern-Vertreter.

Der Vertrag wurde mit einer Laufzeit bis zum Sommer 2026 abgeschlossen. Interimstrainer Ronny Ermel bleibt den Kickers auch unter dem neuen Cheftrainer erhalten.

Lanig war bis zuletzt als Drittliga-Experte bei "Magenta Sport" gefragt. Der 40-Jährige ist in der Region Würzburg kein Unbekannter. Der A-Lizenz-Inhaber war bereits als Spieler sehr erfolgreich.

Bei verschiedenen Vereinen, unter anderem dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln, absolvierte er über 160 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga. Internationale Erfahrung als Spieler sammelte er mit Eintracht Frankfurt in der Europa League. Nach seiner Karriere entschied er sich, seine fußballerische Expertise in anderer Position weiterzugeben und wurde Trainer beim FSV Hollenbach. Bei den Kickers soll nun der nächste Schritt folgen.

Kickers-Vorstandsvorsitzender André Herber freut sich über die Verpflichtung des neuen Trainers: "Wir stehen schon seit längerem mit Martin in Kontakt. Gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Neumann haben wir erst in den letzten Tagen die Gespräche intensiviert und dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, Martin Lanig als neuen Trainer der Kickers zu präsentieren. Der Aufsichtsrat der AG um Gesellschafter Dominik Möhler, hat dem einstimmig zugestimmt. Das bestätigt auch die Zusammenarbeit in den Gremien mit der sportlichen Leitung."

Sportdirektor Sebastian Neumann ergänzt: "Wir haben uns bewusst etwas Zeit gelassen, weil wir genau abwägen wollten, wer der richtige Trainer für die Kickers ist. Mit Martin Lanig haben wir den passenden Trainer an dieser Stelle gefunden und ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Martin Lanig brennt auf die neue Aufgabe: "Die Würzburger Kickers sind ein Traditionsverein mit ambitionierten Zielen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren vertrauensvoll und haben mich überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Weg."