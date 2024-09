Wichtiger Sieg für die U23 von Fortuna Düsseldorf! Im Kellerduell beim FC Gütersloh setzte sich der Fortuna-Nachwuchs mit 2:0 durch.

Durchatmen bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Bocholt folgten sieben sieglose Partien in Serie. Diese Krise ist nun beendet worden.

Vor 1075 Zuschauern im Heidewald-Stadion des FC Gütersloh siegte die Fortuna mit den Profis Joshua Quarshie und Dennis Jastrzembski mit 2:0.

Jens Langeneke, Trainer der Düsseldorf, analysierte: "In der ersten Halbzeit war es ein chancenarmes Spiel. Wir hatten eine gute Szene, in der wir das Tor machen. Eine tolle Vorarbeit von Kilian Skolik. Dann gab es auf beiden Seiten noch zwei Pfostentreffer. Das war es dann auch schon den ersten 45 Minuten. So hatten wir uns das eigentlich auch vorgestellt, weil wir ergebnisorientierter spielen wollten. Für uns geht es in dieser Phase auch darum, Spiele zu gewinnen."

Langeneke ergänzte: "Eines möchte ich noch loswerden: Wenn ich sehe, dass wir hier mit sieben Gelben und einer Roten Karten herausgehen, dann wird das unserer Intensität nicht gerecht."

Derweil war Langenekes Gegenüber, Güterslohs Coach Julian Hesse, enttäuscht. Auch aufgrund des Chancenwuchers seiner Mannschaft.

Hesse bilanzierte: "Wir haben die erste Chance durch Phil Beckhoff. Schade, dass wir diese Gelegenheit nicht nutzen. Ansonsten neutralisieren wir uns in Hälfte eins. Beim Gegentor müssen wir einfach besser agieren. Das war viel zu einfach für Vorbereiter Skolik. In der zweiten Halbzeit hat sich das Energielevel komplett gedreht. Wir haben sehr viel in Richtung Düsseldorfer Tor gespielt und die Fortuna eingeschnürt. Wir haben einen Touratzidis-Kopfball, den der Torwart super hält, wir verschießen einen Elfmeter und haben dann auch noch von Lanfer nach einem überragenden Solo eine Chance. Also wir haben genügend Chancen gehabt, um Minimum zwei, drei Tore zu schießen. Das machen wir aber nicht und schlafen dafür sowohl in der ersten als auch zweiten Halbzeit je einmal und verlieren 0:2."

Die Statistik zum Spiel

FC Gütersloh: Peters - Schauerte, Beckhoff, Firmino Dantas, Winke, Twardzik, Lanfer, Kandic (75. Illig), Henke (82. Tübing), Esko (75. Frieling), Freiberger (53. Toruatzidis)

Fortuna Düsseldorf II: Zich - Guzy, Quarshie, Boller, Suso (83. Brodersen), Anhari (72. Brechmann), Garlipp, Petritt, Bunk (86. Savic), Jastrzembski (72. Majetic), Skolik (86. Tito)

Schiedsrichter: Lutz Meyersieck

Tore: 0:1 Garlipp (17.), 0:2 Anhari (60.)

Zuschauer: 1075