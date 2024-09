Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen ist aktuell in einer starken Verfassung. Das hat auch mehrere Gründe.

Nach sieben Partien steht Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West mit 15 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Fortuna Köln beträgt gerade mal einen Punkt. RWO ist aktuell das formstärkste Team der Weststaffel. Die letzten vier Spiele wurden allesamt gewonnen, mit einem Torverhältnis von 14:4.

Am dritten Spieltag verlor Oberhausen noch mit 0:2 gegen den MSV Duisburg. Damals betrug der Rückstand auf die Zebras satte sechs Zähler, nach dem siebten Spieltag haben die Kleeblätter nun einen Punkt Vorsprung. Drei Faktoren für den Erfolgslauf sind die treffsichere Offensive, Moritz Stoppelkamp und die Auswärtsstärke.

Mit 21 Treffern in den ersten sieben Saisonspielen stellt die Mannschaft des neuen Cheftrainers Sebastian Gunkel die mit Abstand beste Offensive der Liga. Insgesamt acht verschiedene Spieler konnten sich bislang in die Torschützenliste der angriffslustigen Kleeblätter eintragen. Das zeigt, wie unberechenbar RWO beim Tore schießen geworden ist.

Der absolute Unterschiedsspieler ist und bleibt allerdings Moritz Stoppelkamp. In sechs Spielen erzielte er sieben Tore und bereitete weitere drei Treffer vor. Damit ist er nicht nur der Top-Torjäger, sondern auch der Top-Scorer der Regionalliga West.

Mit seiner Erfahrung, seinen Dribblings und der unnachahmlichen Schusstechnik ist er auch mit fast 38 Jahren noch der überragende Mann bei RWO. Zuletzt fehlte er beim 1:0-Sieg in Uerdingen mit muskulären Problemen, trotzdem brachte die Gunkel-Elf die drei Punkte mit zurück an die Lindnerstraße. Das spricht auch für die gestiegene Breite im Kader.

Auswärts ist RWO nicht zu stoppen

Ein ebenfalls ganz wichtiger Faktor für die aktuelle Formkurve der Rot-Weißen ist die Auswärtsstärke: Vier Spiele, vier Siege, 16:2 Tore – das ist eine überragende Bilanz. Damit schoss RWO in den Auswärtsspielen genau so viele Tore wie die zweitbeste Offensive der Liga, Sportfreunde Lotte, in allen sieben Partien. Bereits in der letzten Saison stellte Oberhausen die zweitbeste Auswärtsmannschaft in der Regionalliga West, dieses Jahr ist sogar Platz eins drin.

Es wird spannend, wo der Weg des Viertligisten in dieser Spielzeit hinführt. Weiter geht es am Samstag (21. September, 14 Uhr) im Heimspiel gegen den Aufsteiger Eintracht Hohkeppel. Dann soll auch im Stadion Niederrhein an die Auswärtsleistungen angeknüpft werden, um weiter ganz oben dran zu bleiben.