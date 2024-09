Trainerwechsel-Welle sorgt für Novum in der Liga

FC Schalke 04 18:30 SV Darmstadt 98 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

In der Regionalliga West mussten an diesem Montag drei Trainer gehen. So früh haben die Klubs noch nie in der Geschichte der Liga reagiert.

Verglichen mit den Vorjahren saßen die Trainer der Regionalliga West bisher ziemlich fest auf ihren Stühlen - bis zu diesem Montag. Gleich drei der 18 Coaches wurden von ihren Aufgaben entbunden. Neben dem 1. FC Bocholt (Björn Mehnert) trennen sich auch Türkspor Dortmund und Eintracht Hohkeppel von ihren Trainern, obwohl Sebastian Tyrala und Mutlu Demir noch vor wenigen Monaten gefeierte Aufstiegshelden in beiden Klubs waren. Dass der erste Trainerwechsel in der Regionalliga West bis zum siebten Spieltag auf sich warten lässt, gab es bereits seit fünf Jahren nicht mehr. In der Saison 2019/20 dauerte es länger. Damals verlor der Wuppertaler SV am elften Spieltag die Geduld und stellte Andreas Zimmermann frei. Vergangene Spielzeit musste Helge Hohl in Aachen nach vier Partien gehen. Eine Entscheidung, die in der Retrospektive keinen Raum für Kritik lässt: Unter Nachfolger Heiner Backhaus gelang schließlich der Aufstieg. In den beiden Jahren zuvor gab es die beiden frühesten Trainerwechsel der Geschichte der heutigen Regionalliga West. 2021 war die Saison erst drei Wochen alt, als für Nils Drube beim SV Rödinghausen Schluss war. Gleiches galt 2022 für Jan Winking in Bocholt - zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls ein frischgebackener Aufstiegstrainer. Heute arbeiten sie als Scouts für die U23 von Borussia Dortmund (Winking) und den FC Augsburg (Drube). Womit an diesem Montag aber für ein Novum gesorgt wurde: In der Historie der West-Staffel trennten sich nie zuvor drei Vereine bis zum siebten Spieltag von ihren Coaches. Mehr als zwei Trainerwechsel hatte es zu diesem Zeitpunkt noch nie gegeben. Für die erste Veränderung an der Seitenlinie eines Regionalligisten seit der Ligareform im Jahr 2012 sorgte übrigens Mario Basler mit seinem Rücktritt bei Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 2012/13 - damals ebenfalls nach dem siebten Spieltag. Regionalliga West: Die frühesten Trainerwechsel pro Saison 2023/24 Helge Hohl (Alemannia Aachen) - 4. Spieltag 2022/23 Jan Winking (1. FC Bocholt) - 3. Spieltag 2021/22 Nils Drube (SV Rödinghausen) - 3. Spieltag 2020/21 Stefan Janßen (VfB Homberg) - Rücktritt während der Vorbereitung 2019/20 Andreas Zimmermann (Wuppertaler SV) - 11. Spieltag 2018/19 Christian Britscho (Wuppertaler SV) - 6. Spieltag 2017/18 Patrick Helmes (1. FC Köln II) - 10. Spieltag 2016/17 Andreas Zimmermann (Rot-Weiß Oberhausen) - 4. Spieltag 2015/16 André Schubert (Borussia Mönchengladbach II) - 9. Spieltag 2014/15 Michael Boris (Sportfreunde Lotte), Matthias Hagner (Sportfreunde Siegen) - beide 14. Spieltag 2013/14 Hans-Günter Bruns (SSVg Velber) - 15. Spieltag 2012/13 Mario Basler (Rot-Weiß Oberhausen) - 7. Spieltag

