Am 3. Spieltag der Regionalliga West holte der KFC Uerdingen die ersten drei Zähler gegen den weiterhin punktlosen FC Gütersloh.

Der KFC Uerdingen unter der Leitung von Cheftrainer René Lewejohann gewann am 3. Spieltag der Regionalliga West mit 2:0 (0:0) gegen den FC Gütersloh und sicherte sich somit die ersten drei Punkte in der laufenden Saison.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Krefelder in der 67. Spielminute durch einen Treffer von Ufumwen Osawe in Führung. Im zweiten Durchgang zeigte sich der KFC besonders angriffslustig und konnte in der 70. Minute durch Spielmacher Nazzareno Ciccarelli auf 2:0 erhöhen. Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Ali Hassan Hammoud sogar noch das 3:0 auf dem Fuß, konnte jedoch in letzter Sekunde gestoppt werden.

Uerdingens Trainer Lewejohann freute sich über den verdienten Erfolg seiner Elf: "Der Knoten ist endlich geplatzt, um es kurz zusammenzufassen. Wir haben uns vorgenommen, griffig zu sein und die Anfangsphase unbeschadet zu überstehen. In den letzten Spielen sind wir durch individuelle Fehler in Rückstand geraten, aber haben trotzdem gezeigt, dass wir auch stabil sind und nicht zusammenfallen. Obwohl die Mannschaft ganz neu zusammengewürfelt ist, haben die Jungs Charakter bewiesen und hart an sich gearbeitet und das Produkt dessen hat man gegen Gütersloh gesehen."

Nach der gewonnenen Partie feierten die KFC-Spieler ausgelassen mit den Fans. Bereits in der Vergangenheit hob Lewejohann immer wieder den Support der Krefelder Fans hervor. Trotz großer Freude über den ersten Dreier drückte der Trainer nach dem Spiel auf die "Euphoriebremse".

Mit dem genialen Support, der schon an den vorherigen zwei Spieltagen zu sehen war, wächst zusammen, was zusammen gehört. René Lewejohann

"Wir lassen die Kirche im Dorf. Wir haben den ersten Sieg eingefahren und wären gut damit beraten, wenn wir bei uns bleiben und nicht komplett durchdrehen. Wir werden uns sehr akribisch auf das Spiel gegen Rödinghausen vorbereiten und unsere Fehler analysieren. Es gab Sachen, die haben mir noch nicht so gut gefallen und was das angeht, bin ich Perfektionist", erklärte Lewejohann. "Mit dem genialen Support, der schon an den vorherigen zwei Spieltagen zu sehen war, wächst zusammen, was zusammen gehört."





Der FC Gütersloh bleibt nach der Niederlage im Grotenburg-Stadion weiterhin punktlos und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. Trotz des schwachen Saisonstarts will Gütersloh-Trainer Julian Hesse den Kopf nicht in den Sand stecken.

Ich bin kein Freund davon, schon so früh in der Saison die Flinte ins Korn zu werfen und alles schwarz zu malen. Julian Hesse

"Die Jungs haben alles versucht, aber am Ende des Tages waren wir im vorderen Bereich nicht zwingend und nicht gut genug. In den kommenden Wochen wird es nur durch harte Arbeit und Gemeinschaft gehen. Ich bin kein Freund davon, schon so früh in der Saison die Flinte ins Korn zu werfen und alles schwarz zu malen. Wir hatten in der Vergangenheit schon schwierige Phasen und werden das Spiel ehrlich miteinander analysieren und uns in Zukunft unten rausarbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden", erklärte Hesse nach der Partie.