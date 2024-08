Tarsis Bonga bringt derzeit Bundesliga-Erfahrung ins Training des Wuppertaler SV. Sportchef Gaetano Manno spricht über die Chancen eines Transfers.

Der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen stehen nach dem ersten Regionalliga-Spieltag ohne Sieg da. Für mindestens eines der beiden Teams wird das auch nach dem zweiten Spieltag gelten. Denn am Samstag treffen sich WSV und RWO zum Traditionsduell am Zoo (14 Uhr, RS-Liveticker).

In der Vorbereitung auf die Partie mischt auf Seiten der Wuppertaler ein höherklassig erfahrener Trainingsgast mit. Tarsis Bonga nimmt derzeit an den Einheiten von Trainer René Klingbeil teil. Der 27-Jährige ist derzeit vereinslos, spielte zuletzt für den Halleschen FC und 1860 München in der 3. Liga.

Ob er den WSV womöglich dauerhaft verstärken wird? Abwarten. "Tarsis hat angefragt, ob er sich bei uns fithalten kann. Ich glaube nicht, dass ein Transfer für uns zu finanzieren wäre", gab sich Sportdirektor Gaetano Manno in der Wuppertaler Rundschau zurückhaltend.

Schließlich kann der Bruder von Basketball-Weltmeister Isaac Bonga auf drei Bundesliga-Partien und 24 in der 2. Bundesliga beim VfL Bochum zurückblicken. Auch die Regionalliga West kennt der Flügelspieler bereits aus seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf II.

Zumal sich auf der offensiven Außenbahn Bedarf ergeben könnte. Denn Dildar Atmaca, der im Sommer vom 1. FC Bocholt kam, verletzte sich beim Auftakt gegen Türkspor Dortmund (1:1). Nicht zum ersten Mal handelte sich der Flügelflitzer eine Schulterverletzung ein. Nun steht sogar eine Operation samt Ausfall über weite Teile der Hinrunde im Raum. "Sollte er mehrere Monate ausfallen, wäre das sehr für ihn und uns bitter. Wir werden ihn unterstützen, halten aber natürlich auch die Augen offen", so Manno in der Rundschau.

Der Hauptfokus der Bergischen liegt nun aber erstmal auf dem Duell mit RWO, bei dem die Gastgeber ihren 70. Geburtstag feiern - und auf eine hohe Zuschauerzahl hoffen. Womöglich ein kleiner Anreiz: Nach der Partie werden auf dem Stadionvorplatz 100 Liter Freibier ausgeschenkt.