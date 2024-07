Fehlstart für den KFC Uerdingen und den 1. FC Bocholt, bei Fortuna Köln und Schalke 04 II läuft es besser. Der 1. Spieltag der Regionalliga West im Überblick.

Endlich ist es so weit, die Saison 2024/25 in der Regionalliga West ist eröffnet! Zum Auftakt in die neue Spielzeit legte der MSV Duisburg einen Start nach Maß hin. Bereits am Freitagabend gewann der Drittligaabsteiger beim FC Gütersloh.

Die Konkurrenz des klaren Favoriten war dann am Samstag (27. Juli) gefordert und durfte endlich wieder um Punkte kämpfen. Acht Spiele komplettierten den 1. Spieltag.

Der KFC Uerdingen begann seine Comebacksaison an der Grotenburg, die Sportfreunde Lotte waren zu Gast. Im Aufsteigerduell legten die Gäste einen Blitzstart hin und gingen durch Johannes Sabah (2.) bereits nach wenigen Augenblicken in Führung. Auch wenn der KFC nach rund zwanzig Minuten besser ins Spiel kam, blieb Lotte bis zur Halbzeit das gefährlichere Team, konnte aber nicht nachlegen.





Vor über 3000 Zuschauern investierten die Gastgeber mehr, Torgefahr ging den Versuchen der Uerdinger ab. Die Gäste standen tiefer - und zogen dem Mitaufsteiger in der 79. Minute den Zahn. Burinyuy Nyuydine knallte einen Abpraller ins Netz, das vorentscheidende 2:0.

Zum erweiterten Favoritenkreis gehört in der neuen Saison wieder der SC Fortuna Köln. Und die Südstädter lösten ihre erste knifflige Aufgabe, Arnold Budimbu und Maximilian Fischer machten die Kölner Treffer zum 2:0 gegen den SV Rödinghausen.

Der Vorjahres-Vize 1. FC Bocholt startet mit einem leeren Punktekonto in die neue Spielzeit. Trotz einer starken ersten Hälfte des FCB gingen sie bei Fortuna Düsseldorf II torlos in die Pause, im zweiten Durchgang sorgte dann Kilian Skolik (81.) spät für den Siegtreffer der Gastgeber aus der Landeshauptstadt.





SV Eintracht Hohkeppel stellte sich höchst unglücklich auf der Regionalliga-Bühne vor. Gegen die U21 des 1. FC Köln brachte Ömer Tokac den Neuling vom Elfmeterpunkt zunächst in Führung (31.), brachte seine Mannschaft aber mit seiner Ampelkarte (51.) in Schwierigkeiten. Zwar hielt Torwart Kevin Jackmuth noch einen Elfmeter von Marco Höger (59.), musste aber den Ausgleich von Neo Telle (65.) hinnehmen. Am Ende setzte es sogar noch die Niederlage, Oliver Schmitt traf in der Nachspielzeit zum Kölner 2:1.

Zwischen der U21 des SC Paderborn und dem 1. FC Düren wurden die Punkte ebenfalls geteilt (1:1), für die Reserve von Schalke 04 trafen Kelsey Meisel (70.) und Yannick Tonye (81.) zu einem 2:0-Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück.