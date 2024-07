Drittliga-Absteiger MSV Duisburg feierte zum Auftakt in die Saison einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Gütersloh. Ein erfolgreiches Debüt für Cheftrainer Dietmar Hirsch.

Der FC Gütersloh und der MSV Duisburg hatten die Ehre, die Saison 2024/25 in der Regionalliga West zu eröffnen. Vor 8400 Zuschauern im Heidewaldstadion, darunter 6000 Anhänger des MSV, setzte sich der Drittliga-Absteiger dank eines Treffers von Steffen Meuer (55.) mit 1:0 (0:0) durch.

Ein geglückter Neustart für die Zebras nach der desaströsen letzten Saison, die den verdienten Gang in die Viertklassigkeit zur Folge hatte. MSV-Trainer Dietmar Hirsch, der für seinen neuen Arbeitgeber zum ersten Mal in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stand, war nach dem Arbeitssieg glücklich über das Resultat: "Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben. Wir wussten nicht genau, wo wir stehen. Jeder weiß, dass wir eine schwierige Zeit hinter uns haben mit dem Abstieg. Es ist sehr unangenehm und schwer, in Gütersloh zu spielen gegen eine Mannschaft, die eingespielter ist als wir."

Besonders mit den ersten 45 Minuten seiner Mannschaft war Hirsch sehr zufrieden: "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir waren dominant, hatten mehr Ballbesitz und haben den Gegner gut hinten rein gedrängt. Gütersloh hatte einige Standards, die wir auch gut verteidigt haben."

Nach dem "wunderschönen" Tor des Tages von Steffen Meuer aus der Distanz habe sein Team "leidenschaftlich verteidigt" und in der Schlussphase nur "wenig zugelassen". "Das beste Teambuilding sind Siege. Dementsprechend war das Spiel super aus unserer Sicht", bilanzierte der 52-Jährige.

Am Anfang einer Saison gab es sowas glaube ich noch nie, dass 6000 Fans auswärts ihre Mannschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank, das ist so ein geiler Verein. Ich hatte Gänsehaut. Das ist einfach eine Wucht. Dietmar Hirsch

Ein besonderes Lob richtete Hirsch, der in seiner Spielerkarriere auch für die Zebras auflief, an die mitgereisten Fans, die für ein ausverkauftes Stadion sorgten: "Was unsere Fans abgezogen haben, habe ich in der Regionalliga noch nicht gesehen. Man darf das nicht mit dem Spiel in der letzten Saison vergleichen, als Aachen gegen Bocholt den Aufstieg klargemacht hat. Am Anfang einer Saison gab es sowas glaube ich noch nie, dass 6000 Fans auswärts ihre Mannschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank, das ist so ein geiler Verein. Ich hatte Gänsehaut. Das ist einfach eine Wucht."





Nach dem gelungenen Auftakt mit drei Punkten richtete der MSV-Trainer seinen Blick bereits auf den nächsten Spieltag. Dann empfangen die Duisburger den Aufsteiger Türkspor Dortmund (3. August, 14 Uhr). "Wir freuen uns auf ein geiles Heimspiel, wenn ich das erste Mal in der Arena durch den Tunnel laufen kann. Wir freuen uns auf eine geile Saison, der Start ist geglückt", sagte Hirsch.