Der KFC Uerdingen hat ein neues Heimtrikot. Bei vielen Fans sorgt die Farbwahl für Frust.

Am Samstag (14 Uhr) startet der KFC Uerdingen mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte in die Regionalliga-Saison 2024/2025. Gerade noch rechtzeitig enthüllte der Aufsteiger zuvor noch das Heimtrikot für die neue Spielzeit.

Auf den ersten Blick sieht die Arbeitsbekleidung des Ausrüsters Capelli ziemlich schlicht aus – das Trikot ist ganz in Rot gehalten, die Hosen und die Stutzen sind blau. Doch genau darin liegt das Problem.

„Uerdingen ist BLAU und ROT. In dieser Reihenfolge. Ich hoffe, man kann diesen Fehler noch korrigieren“, sagte ein Anhänger auf Facebook. Ein weiterer User betonte: „ Wer die Dinger so in Auftrag gegeben hat, sollte sich mal hinterfragen ob man beim richtigen Verein ist. BLAU ROT!! nicht Rot Blau…“

Tatsächlich sind die Trikotfarben beim KFC Uerdingen ein Thema mit Geschichte. Die Anhänger der Krefelder hatten im Dezember 2016 sogar mehrheitlich dafür gestimmt, dass die Heimtrikots ihres Vereins immer in den Vereinsfarben blau und rot gehalten werden müssen (und nicht rot und blau). Der Vorschlag wurde damals sogar in die Vereinssatzung übernommen.





Damals begründete Fan Daniel Staude seinen Vorschlag wie folgt: „Die Vereinsfarben sind eine der wichtigsten Identifikationsmerkmale und sollen stets in der Außendarstellung präsent sein. Hinzu ist davon auszugehen, dass ein Trikot in den Vereinsfarben einen weitaus höheren Absatz im Fanartikelverkauf erzielen wird.“

Von den Trikotfarben ist in der im Internet aktuell zugänglichen Vereinssatzung - gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 12. Januar 2023 – nichts mehr zu finden. Die Vereinsfarben dagegen sind weiterhin fest geregelt. In Paragraph 1 steht: „Der Verein führt den Namen: Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e. V., KFC Uerdingen 05 e . V. mit dem Sitz in Krefeld. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Krefeld, VR 1036 eingetragen.“ Und: „Die Vereinsfarben sind die Uerdinger Stadtfarben blau rot.“

Zumindest auf dem Transfermarkt konnte der KFC Uerdingen unmittelbar vor dem Saisonstart positive Schlagzeilen schreiben. Nach Henri Euwi (Linksverteidiger / SG Unterrath U19) wurde am Freitag auch dmit Dylan Pires ein weiteres Talent verpflichtet. Der 17. Zugang der Krefelder.