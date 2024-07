Der Wuppertaler SV hat sich vor dem Regionalliga-Start ein weiteres Mal verstärkt. Ein junger Außenverteidiger kommt von der Konkurrenz.

Nach zahlreichen Transfers in diesem Sommer legt der Wuppertaler SV kurz vor dem Saisonstart in der Regionalliga West noch einmal nach. Mit Shinnosuke Nishi wechselt ein junger Außenverteidiger an den Zoo.

Kennenlernen muss der 19-Jährige seine neuen Mannschaftskollegen und die Verantwortlichen um Trainer René Klingbeil und Sportdirektor Gaetano Manno aber nicht mehr. Nishi nahm bereits in den vergangenen zwei Wochen am Training teil und kam auch in Testspielen zum Einsatz. Dabei hinterließ er fußballerisch sowie charakterlich einen bleibenden Eindruck, heißt es vom WSV.

"Shinnosuke ist ein junger Spieler, der beide Außenverteidigerpositionen spielen kann", erklärt Manno zur Verpflichtung des Japaners, der aus der U23 von Fortuna Düsseldorf und damit von einem Ligakonkurrenten kommt. "In den letzten beiden Wochen hat er sich sehr gut präsentiert und in der letzten Saison bereits in der Regionalliga seine ersten Erfahrungen gesammelt. Wir sind froh, dass sich so ein guter junger Spieler mit Potenzial für uns entschieden hat."

Vor einem Jahr wagte Nishi den Sprung aus seiner Heimat nach Deutschland. 16 Partien absolvierte er vergangene Saison für die Düsseldorfer U23. "Ich bin froh hier zu sein und freue mich, dass es geklappt hat. Ich wurde in den letzten zwei Wochen sehr gut aufgenommen und bin froh, dass es jetzt losgeht", sagt der Neuzugang.

Was dem Youngster bei der Eingewöhung sicherlich helfen wird: Mit Subaru Nishimura gehört ein Landsmann zum Kader der Wuppertaler. Er bekleidet ebenfalls die Außenverteidiger-Position und ist ebenfalls neu im Klub, kam von den Sportfreunden Baumberg. Die beiden Zugänge könnten dann am kommenden Wochenende ihr Debüt für den WSV feiern.

Das Klingbeil-Team startet am Samstag (27. Juli, 14 Uhr, RS-Liveticker) mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Türkspor Dortmund in die neue Spielzeit. Im ersten Heimspiel eine Woche darauf steht gleich ein Traditionsduell an. Rot-Weiß Oberhausen kommt ins Bergische Land.