Christian Clemens hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Der 32-Jährige spielte unter anderem für Köln und Schalke, seine letzten anderthalb Jahre verbachte er in Düren.

Keine zwei Wochen vor dem Saisonstart in die Regionalliga West ist ein weiterer Abgang des 1. FC Düren bekannt geworden. Christian Clemens, früherer Bundesliga-Profi und seit Januar 2023 in den Diensten der Dürener, hat sein Karriereende verkündet.

Der 32-Jährige lief in anderthalb Jahren in wettbewerbsübergreifend 38 Spielen für den Regionalligisten auf, in dem ihm zwei Tore und sechs Vorlagen gelangen. "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dass sich der Verein in der Liga etablieren kann und weiterhin erfolgreich ist", erklärte Clemens via Social Media und versprach den Dürenern: "Ich stehe euch mit Rat und Tat gerne weiter zur Seite."

Vor seiner Zeit in der vierten Liga sammelte Clemens für den 1. FC Köln, Schalke 04, Mainz 05 und Darmstadt 98 insgesamt 144 Einsätze in der Bundesliga (15 Tore, 13 Vorlagen) sowie 65 Partien in Liga zwei (neun Tore, 16 Vorlagen. Zusätzlich lief der Außenbahnspieler ein Jahr lang für den polnischen Erstligisten Lechia Gdansk auf (26 Spiele, ein Tor).

Liebeserklärung an den 1. FC Köln

Besonders emotionale Worte richtete Clemens in seinem Statement an den 1. FC Köln, aus dessen Jugend er es zum Profi schaffte und zu dem er 2017 noch einmal zurückkehrte. Insgesamt 150 Mal trug der gebürtige Kölner den Geißbock auf der Brust, erzielte 19 Treffer und legte 21 Tore auf. "Lieber FC, was soll ich sagen? Du bes e Jeföhl! Ich liebe dich!"

Auf Schalke verbachte Clemens von Juli 2013 bis Januar 2015 anderthalb Jahre, bevor es erst per Leihe und anschließend fest nach Mainz ging. Mit den Knappen sammelte er vier Champions-League-Einsätze, in Mainz, Köln und Danzig kamen anschließend weitere Spiele auf internationalem Parkett hinzu. "Ich durfte Champions League und Europa League spielen und bin sehr stolz ein Teil von euch gewesen zu sein", richtete er sich an seine Stationen neben dem 1. FC Köln.

Wie es für den Routinier weitergeht bleibt zunächst offen. Clemens kündigte jedenfalls an: "Es ist jetzt an der Zeit, neue Wege zu gehen." Bleibt abzuwarten, wo ihn diese Wege hinführen.