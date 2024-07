Neuigkeiten beim 1. FC Düren: Der Klub aus der Regionalliga West hat einen Zugang und eine Vertragsverlängerung vermeldet.

Der 1. FC Düren hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet. Mit Jayden Bennetts wechselt ein englischer Offensivspieler an die Westkampfbahn. Der 23-Jährige kommt aus der Regionalliga Nord nach in die West-Staffel. Dort spielte er zuletzt für Phönix Lübeck und sorgte mit dem Klub in der beendeten Saison für eine positive Überraschung (Tabellenplatz drei).

Bennetts kam vor über dreieinhalb Jahren aus seiner Heimat nach Deutschland. Zunächst stand er beim SC Paderborn unter Vertrag, kam im Zweitliga-Team aber nicht zum Einsatz. Über die U23 des VfB Stuttgart führte der Weg nach Lübeck. Staffelübergreifend absolvierte der Dürener Neuzugang 51 Regionalliga-Partien und erzielte sieben Tore (sechs Vorlagen).

Ausgebildet wurde Bennentts beim englischen Profiklub FC Watford. Einen Einsatz verzeichnete der Linksaußen für die erste Mannschaft - im traditionsreichen FA-Cup. In der dritten Runde wurde er in der Saison 2019/20 eingewechselt bei einer Niederlage gegen die Tranmere Rovers.

Bennetts verfügt auch über die deutsche Staatsbürgerschaft. Der FCD bezeichnet ihn "als flexiblen Offensivspieler, der gern das 1-gegen-1 sucht und als trickreicher Spieler gilt". In Düren ist er einer von bislang neun Neuzugängen.

Dennis Brock bleibt bis 2026 in Düren

Wenn die Saison Ende Juli beginnt, wird Dennis Brock dagegen bereits in sein viertes Jahr mit dem Verein gehen. Und im nächsten Sommer in sein fünftes, denn der 29-Jährige hat seinen Vertrag schon jetzt bis 2026 verlängert.

"Brocki ist als Typ und Leistungsträger einfach unfassbar wichtig für das Team. Ein tolles Zeichen, was wir hier setzen können und ein starkes Statement von Dennis. Ich freue mich, dass er den Weg über die Saison hinaus mit uns gehen möchte", betont Sportdirektor Adam Matuschyk.

Brock kam 2021 von Fortuna Köln zum damaligen Mittelrheinligisten und feierte mit Düren den Aufstieg. In den vergangenen Saisons war der zentrale Mittelfeldspieler stets beim FCD gesetzt.