Erstes Testspiel, erster Sieg: Guter Auftakt für den Wuppertaler SV. Vier Spieler konnten sich für einen Vertrag empfehlen.

Der Wuppertaler SV ist erfolgreich in seine Testspiel-Reihe der Sommervorbereitung 2024/2025 gestartet. Beim westfälischen Oberligisten siegte der Regionalligist mit 3:1.

"Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs haben in der Woche sehr hart gearbeitet, wir haben viele Läufe gemacht. Das war körperlich schon sehr grenzwertig. Mir war es wichtig zu sehen, dass wir da durchkommen, ein Stück weit überleben. Wir wollten aber auch schauen, dass wir in so einem Spiel Fußball spielen. Es gab einen kurzen Schreckmoment, als wir 0:1 zurücklagen. Aber das gehört dazu, das wird uns in der Liga auch passieren. Mir gefiel, wie sie damit umgegangen sind und Präsenz gezeigt haben", resümierte WSV-Trainer Rene Klingbeil gegenüber der "Wuppertaler Rundschau.

Mit Kim Sané, Finn Broos (beide zuletzt Wattenscheid 09), Muhammed Bejdic (Hessen Kassel) und Riccardo Grym (Lokomotive Leipzig) kamen auch vier Testspieler zum Einsatz. Derweil wurde Niklas Dams, Joep Munsters und Semir Saric geschont.

Klingbeil sagte zur Leistung der Testspieler: "Für Testspieler ist es nie einfach, wenn man in eine neue Mannschaft reinkommt. Sie haben es sehr ordentlich gemacht. Wir haben ja auch viele junge Spieler dabei, die sich zeigen wollen. Ich habe vor der Partie allen gesagt, sie sollen nicht überpacen. Wir werden es auswerten, wir haben ja auch Videometarial. Bövinghausen hat ordentlich gespielt, es hat Spaß gemacht."

Das nächste Testspiel des Wuppertaler findet am Dienstag (2. Juli. 16.30 Uhr) in Lippetal gegen die U23 des SC Preußen Münster statt.





Die Statistik zum Spiel

TuS Bövinghausen: Szcepankiewicz (46. Abdid-Eddine) – Bajle, Wasilewski, Hodza, Osmani, Licina, Azzofri, Mahrab, Mbuku, Alici, Leonardo, Twumasi

Wuppertaler SV, 1. Halbzeit: Wozniak – Bejdic (Testspieler), Gembalies, Kurt, Müller – Bilogrevic, Terrazzino – Atmaca, Broos (Testspieler), N.Munsters – Reck

Wuppertaler SV, 2. Halbzeit: Luyambula – Nishimura, Bielitza, Dal, Kefkir – Schmidt, Grym (Testspieler), Sane (Testspieler), Demir, Hagemann– Cejas

Schiedsrichter: Fabian Kiehl

Tore: 1:0 Wasilewski (3.), 1:1 Bejdic (8.), 1:2 Bajle (Eigentor, 41.), 1:3 Kefkir (79.)

Zuschauer: 150