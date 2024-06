Neuigkeiten von Rot-Weiß Oberhausen: Während ein U19-Talent nicht in den Profikader, sondern in die Oberliga geht, ist auch ein Trainer-Urgestein weg.

Baran Seker verlässt die U19 von Rot-Weiß Oberhausen, um die ersten Schritte im Herrenfußball zu gehen. Das soll bei der TVD Velbert geschehen. Der Oberliga-Niederrhein-Klub hat sich die Dienste des 19 Jahre alten Rechtsverteidigers gesichert und das am Dienstag, 18. Juni, entsprechend bekanntgegeben.

Seker kam in der vergangenen Spielzeit auf 18 Einsätze im U19-Team der Kleeblätter. Der Abwehrmann trainierte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen in der Regionalliga-Mannschaft der Oberhausener mit. In der Vergangenheit litt das nun ehemalige RWO-Talent an seinem Verletzungspech und musste eine Verletzung am Kreuzband hinnehmen.

"Ich freue mich im gesunden Zustand dem TVD Velbert in der Defensive einen Mehrwert zu bieten. Der TVD Velbert ist für mich trotz der aktuellen Situation ein etablierter Oberligist und mein Ziel ist es, in der Oberliga die ersten Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln", kommentierte Seker, der auch bei Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, seine neue Aufgabe.

Derweil gibt es auch im Trainerteam der ersten Mannschaft eine Veränderung. Insgesamt war Dirk Langerbein 13 Jahre bei den Kleeblättern - zunächst als Torwarttrainer, dann als Co-Trainer. Die seit 2011 andauernde Ära endet nun.

"Dirk war in den dreizehn Jahren seiner Amtszeit stets ein wichtiger Teil des Trainerteams und hat dazu beigetragen, Spieler und Mannschaften weiterzuentwickeln. Ich danke ihm für eine loyale und großartige Zusammenarbeit", sagte RWO-Vorstand Hajo Sommers anerkennend.

Bei den Kleeblättern war er unter Theo Schneider, Peter Kunkel und Mario Basler zunächst als Torwart-Trainer tätig, ehe er unter Kunkel auch das Amt des Co-Trainers bekleidete. Als solcher assistierte er neben Kunkel Andreas Zimmermann, Mike Terranova, Dimitrios Pappas und Jörn Nowak, ehe er seine letzten Spiele in der vergangenen Saison an der Seitenlinie mit Mike Terranova coachte.