Der MSV Duisburg befindet sich weiter in der Kaderplanung für die Saison 2024/2025. Gut möglich, dass auch einige Absteiger eine neue Chance bei den Zebras erhalten. Wie Robin Müller.

"Es ist noch alles offen - in alle Richtungen", antwortet Robin Müller auf die Frage, wenn es um seine Zukunft geht. Der 23-jährige Stürmer des MSV Duisburg entspannt in diesen Tagen in seiner Heimatstadt Berlin. Ein Urlaub in der Sonne ist nicht geplant.

Vielleicht auch gut so. Denn am 18. Juni bittet Dietmar Hirsch die Zebras schon zum Aufgalopp. Und der neue MSV-Trainer zieht wohl auch einen Verbleib des Angreifers in Duisburg in Erwägung.

"Ich habe mit dem neuen Trainer telefoniert. Er ist sehr sympathisch, hat einen Plan und ich bin mir sicher, dass der MSV in der neuen Saison um den Aufstieg spielen wird", sagt Müller.

Nach RevierSport-Informationen griff Hirsch in den letzten Tagen aus seinem Mallorca-Urlaub zum Hörer, um einige Noch-MSV-Profis bezüglich der neuen Saison anzurufen. Einigen Spielern - nach RS-Informationen gehören neben Müller auch Thomas Pledl, Jonas Michelbrink und Joshua Bitter zu diesen Akteuren - soll eine Perspektive in Duisburg geboten werden.

Müller, der im Sommer 2023 vom FC St. Pauli II an die Wedau kam, bestritt zwar 26 Begegnungen in der Abstiegssaison des MSV, kam aber lediglich auf 661 Einsatzminuten. "Das ist natürlich nicht mein Anspruch gewesen. Aber die Zahlen stimmen trotzdem", sagt Müller. Recht hat er.

Denn bei drei Toren und zwei Vorlagen und 661 Einsatzminuten war Müller alle 132 Minuten an einem MSV-Treffer beteiligt - interner Bestwert.

Dass er gute Zahlen auch in der Regionalliga vorweisen kann, dies bewies er schon in den Staffeln Nord und Nordost. Hier kommt Müller auf insgesamt 76 Spiele sowie zwölf Tore und 13 Vorlagen. Vielleicht folgen demnächst die nächsten Regionalliga-Begegnungen - dann in der West-Staffel für den MSV Duisburg.

Mit Maximilian Braune, Batuhan Yavuz, Alexander Hahn, Jan-Simon Symalla und Jihad Boutakhrit sowie Moritz Montag, der jüngst vorgestellt wurde, stehen aktuell fünf Spieler beim MSV Duisburg für 2024/2025 unter Vertrag.