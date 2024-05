Der Wuppertaler SV kam am letzten Spieltag der Regionalliga-West-Saison nicht über ein 1:1-Remis gegen den 1. FC Düren hinaus.

Am letzten Spieltag der Regionalliga-West-Saison 2023/24 biss sich der Wuppertaler SV im heimischen Stadion am Zoo die Zähne am 1. FC Düren aus (1:1). Yannik Schlösser brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung (0:1). Semir Saric glich in der 84. Spielminute zum 1:1 Endstand aus.

Samt neuem Heimdress übernahmen die Hausherren zu Beginn die Spielkontrolle und erzielten bereits nach drei Minuten den vermeintlichen Führungstreffer, der allerdings zurecht aufgrund einer Abseitsstellung nicht bestand hielt. In der Folge hatte Düren Riesenglück. In Person von Charlison Benschop hätte der WSV in der 12. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen können. Nach einem katastrophalen Fehlpass im Dürener Spielaufbau kommt Benschop plötzlich frei vor Gästekeeper Leon Schübel zum Schuss. Schübel klärte im Eins-gegen-Eins zur Ecke und hielt das 0:0 fest.

Auf der anderen Seite hatten dann die Bergischen ein wenig Glück, dass Yannik Schlösser seine Möglichkeit nicht nutzte. Der Mittelfeldmann des 1. FC scheiterte am Außennetz. Trotz weniger Spielanteile waren die Gäste plötzlich die gefährlichere Mannschaft. Der WSV agierte nicht zwingend genug und das wurde bestraft. Schlösser machte es in der 34. Minute besser und nutzte einen Fehlpass von Aday Ercan eiskalt zum 1:0 aus Sicht der Gäste aus.

Noch bitterer kam es für die Hausherren nach 41 Zeigerumdrehungen. Der WSV-Kapitän lag plötzlich ohne Fremdeinwirkung am Boden und musste ausgewechselt werden.

Die Statistik zum Spiel Wuppertaler SV: Grave - Hanke, Itter (65. Schmidt), Pytlik, Schweers (41. Peitz) - Demming (56. Saric), Ercan - Bulut (85. Schmeling), Terrazzino, Hagemann - Benschop (65. Beckhoff) 1. FC Düren: Schübel - Kühnel, Egouli, Popovic, Gültekin - Geimer (71. Clemens), Breuer, Schlößer (71. Salman), Harnafi, Matuszczyk - Dulleck (71. Damaschek) Schiedsrichter: Selim Erk Tor: 0:1 Schlösser (34.), 1:1 Saric (84.) Gelbe Karten: Matuschyk

Ohne den Kapitän ging der zweite Durchgang furios los. Kurz nach Wiederanpfiff bekam Wuppertal einen Elfmeter. Benschop trat an und scheiterte erneut am unfassbar starken Schübel (47.). Marco Terrazzino traf nur zwei Minuten später das Außennetz.

Die Partie wurde deutlich intensiver und Wuppertal hatte Paul Grave im eigenen Kasten, der den zweiten Gegentreffer verhinderte (59.). Der eingewechselte Phil Beckhoff sorgte für frischen Wind und prüfte Schübel gleich zweifach (66., 67.). Wuppertal drängte in dieser Phase auf den Ausgleich, kam jedoch nicht in die gefährlichen Zonen.

Es entwickelte sich ein wenig zu einem Verzweiflungsakt, doch Semir Saric brachte den WSV wieder zurück ins Spiel. Der Joker netzte zum 1:1-Ausgleich ein (84.) und schürte neue Hoffnungen für die Hausherren, die allerdings nicht lange währte. Das 1:1 sollte auch die letzte Offensivaktion der Partie sein.

Durch das 3:3-Remis zwischen dem 1. FC Bocholt und der U23 von Borussia Mönchengladbach hat sich das Thema um die angepeilte Vize-Meisterschaft auch erledigt. Der Wuppertaler SV schließt die Regionalliga-West-Saison 2023/24 auf einem starken dritten Platz ab.