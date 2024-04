Rot-Weiß Oberhausen scheint das Gewinnen in der Regionalliga West verlernt zu haben. Auch gegen Borussia Mönchengladbach II gab es keinen Dreier.

Rot-Weiß Oberhausen wollte nach zuletzt sechs sieglosen Regionalligaspielen endlich mal wieder einen Dreier einfahren. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Mike Terranova mit einem torlosen Remis gegen Borussia Mönchengladbach II begnügen.

Die erste Chance des Spiels gehörte den Gästen vom Niederrhein. Shio Fukuda (2.) versuchte es nach einer Ecke mit einem Kopfball, der nur knapp am RWO-Gehäuse von Kevin Kratzsch vorbeiging. RWO mühte sich sehr.

Moritz Stoppelkamp (25.) war es dann, der den ersten rot-weißen Schuss auf das Gladbacher Tor abgab. Aber dieser Versuch war kein Problem für Keeper Jan Olschowsky.

In der 31. Minute dann wieder die Gäste: Fukuda zwang diesmal Kratzsch zu einer Glanztat! Der Japaner war nach einem feinen Zuspiel durch und stand alleine vor Kratzsch, doch der RWO-Schlussmann ging als Sieger hervor.

Auch in Halbzeit zwei dasselbe Bild: Gladbach blieb in einem dürftigen Regionalligaspiel die gefährlichere Mannschaft. In der 60. Minute die dicke Chance für die Gäste: Nach einer Flanke von rechts landete der Ball nach einer schönen Kombination im Rückraum bei Mika Schroers, aus circa fünf Metern schoss der beste Torschütze der Gladbacher aber weit drüber. Da war deutlich mehr drin.

Dann hatte RWO doch noch den Siegtreffer auf dem Fuß - in Person von Cottrell Ezekwem (78.): Nach einem Querschläger im Strafraum der Borussia, flog der Ball hoch und der großgewachsene Ezekwem stieg hoch zum Kopfball, er gewann zwar das Duell gegen Olschowsky, aber der Ball landete nicht im sondern am Tor vorbei.

Die Zuschauer, immerhin 2470 Fans im Stadion Niederrhein, sahen eine sehr zähe Regionalligapartie, die am Ende keine Treffer zu bieten hatte.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Montag, Öztürk, Stappmann, Fassnacht (81. Böhm) - Sieben (29. Ezekwem), Yalcin, März (66. Ngyombo), Donkor (81. Hot) - Stoppelkamp, Kreyer (80. Mai)

Borussia Mönchengladbach II: Olschowsky - Atty (82. Kader), Najjar, Lieder, Naderi (61. Boteli) - Schroers (72. Büyükarslan), Korb, Ullrich, Reitz - Italiano (72. Asallari), Fukuda (83. Andreas)

Schiedsrichter: Alexander Ernst

Zuschauer: 2470

Gelbe Karten: Öztürk, Yalcin - Lieder, Korb