Für den SV Lippstadt steht am 28. Spieltag ein richtungsweisendes Kellerduell an. Der SVL reist zur U23 von Borussia Mönchengladbach, beide Teams sind punktgleich.

Der SV Lippstadt befindet sich mitten im Abstiegskampf in der Regionalliga West. Nach einer miserablen Serie von elf sieglosen Spielen in Folge konnte sich der SVL zuletzt aus der Ergebniskrise befreien und feierte vier Siege in den letzten sechs Begegnungen.

Auch die unglückliche 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den Wuppertaler SV tat der Stimmung keinen Abbruch, wie Lippstadt-Coach Felix Bechtold erzählt: "Die Jungs haben den März so gut angenommen und gepunktet, sodass wir wieder im Geschäft sind. Daran ändert auch nichts, dass wir gegen einen haushohen Favoriten knapp verlieren, wo wir 89 Minuten sehr gut ausgesehen haben und das Spiel auch hätten für uns entscheiden können."

In den Tagen danach war die Niederlage schnell abgehakt. "Das Ergebnis war eher unglücklich als deprimierend. Daher hat das die Jungs überhaupt nicht getroffen oder groß beschäftigt, wir haben uns wie in den Wochen davor konzentriert und fokussiert auf die nächste Aufgabe vorbereitet", berichtet der SVL-Trainer. Der Fokus in der Trainingswoche lag auf dem wichtigen Kellerduell gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, zu der die Lippstädter am Samstag - 6. April, 14 Uhr - reisen müssen.

Nach den erfolgreichen letzten Wochen geht der Tabellen-15. mit breiter Brust ins Spiel gegen den punktgleichen Fohlen-Nachwuchs, der Platz 14 belegt. "Das Selbstvertrauen haben wir uns erarbeitet und das sieht man auch in unserer Spielweise. Nichtsdestotrotz ist es ein enorm wichtiges Spiel für beide Mannschaften und es kommt auf viele Dinge an. Wenn man nur auf die Namen schaut, ist es klar, wer der Favorit ist", gibt Bechtold die Favoritenrolle ab.

Ich hätte nicht erwartet, dass Gladbach um den Abstieg spielen wird. Es ist aufgrund der Tabellensituation ein Sechs-Punkte-Spiel. Felix Bechtold

"Ich hätte nicht erwartet, dass Gladbach um den Abstieg spielen wird. Es ist aufgrund der Tabellensituation ein Sechs-Punkte-Spiel. Die Situationen beider Mannschaften sind auch vergleichbar. Gladbach war letzte Saison oben dabei, wir haben eine Vereinsrekord-Saison gespielt und sind auch vom Kader wie eine U23 aufgestellt." Neben der besseren Form könnte es dem SVL in die Karten spielen, dass die Mannschaft von Eugen Polanski das schwächste Heimteam der Liga ist.

Neben Lewin D'Hone (Kreuzbandriss), Luis Allmeroth (Lymphdrüsenkrebs) und Lars Holtkamp (Nasennebenhöhlenentzündung) muss Lippstadt im Kellerduell auch vermutlich auf Stürmer Gerrit Kaiser und Mittelfeldspieler Tim Zimpel verzichten, die nach einer Magen-Darm-Erkrankung erst seit Donnerstag wieder mittrainieren.