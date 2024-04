Der SV Biemenhorst übertrifft in dieser Saison alle Erwartungen. Vier Spieltage vor Schluss steht das Überraschungsteam auf dem zweiten Platz der Landesliga Niederrhein 2.

Zu Beginn der laufenden Spielzeit hätten wohl wenige damit gerechnet, dass der SV Biemenhorst vier Spieltage vor dem Ende der Saison auf dem zweiten Platz der Landesliga Niederrhein 2 stehen würde. Der Aufsteiger darf vom direkten Durchmarsch in die Oberliga träumen.

Druck im Kampf um den Aufstieg spürt Erfolgstrainer Javier Garcia Dinis nicht: "Weder im Verein, noch in der Mannschaft, noch im Trainerteam ist irgendjemand dabei, der vor der Saison, in der Saison oder zum jetzigen Zeitpunkt mit der Erwartungshaltung reingegangen ist, 'wir müssen hoch'".

Vielmehr zeigt sich Biemenhorst stolz über die bisherigen Leistungen: "Wir sind sehr stolz auf die gezeigten Leistungen, zumal wir es geschafft haben, in unserer ersten Landesliga-Saison überhaupt so eine Performance hinzulegen."

Im Aufstiegskampf sieht der Cheftrainer seine Elf weiterhin als Außenseiter: "Wir sind in dem Konzert der Großen, die da oben sind, der Underdog. Der absolute Außenseiter durch und durch und so gehen wir mit dieser Situation auch um."

Aktuell haben nur die Sportfreunde Niederwenigern eine bessere Punkteausbeute als der SV. Niederwenigern führt die Tabelle mit 69 Punkten an. Biemenhorst steht bei 64 Zählern, nur zwei Punkte vor Blau-Weiß Dingden.

Der zweite Platz in der Abschlusstabelle würde ein Aufstiegsspiel gegen den Zweiten der Landesliga Niederrhein 1 bedeuten. Aktuell wäre das der SC Kapellen-Erft.

Offensiver Fußball als Schlüssel zum Erfolg

In der Kategorie der erzielten Tore ist der SV der klare Spitzenreiter. Schon 96 Mal fand der Ball den Weg ins gegnerische Tor.

"Wir haben einen Spielstil entwickelt, der sehr auf die Offensive ausgelegt ist. Wir wollen offensiven Fußball spielen. Wir sind von vorneherein mit der Einstellung reingegangen: 'Wir haben wenig zu verlieren, also lasst uns unseren Spielstil gar nicht großartig ändern.'"

Dinis erklärt, dass dieser Spielstil gut zur Mannschaft passt: "Du musst auch die Spieler dafür haben und das passt einfach. Die Spieler sind offensiv ausgerichtet und tragen es zu 100 Prozent mit. Wir sind von der Spielidee überzeugt. Es ist bei uns in der DNA verankert."

Zwar wusste der Coach schon vor der Saison, dass seine Truppe in der Landesliga gut auftreten würde, "aber dass es jetzt so gut läuft, das überrascht auch mich. Was die Jungs Woche für Woche abliefern. Mit welcher Einstellung und Mentalität sie auftreten. Wie sie den Fußball leben und lieben, das ist schon Wahnsinn."

Am Sonntag ist Biemenhorst beim SV Hönnepel-Niedermörmter zu Gast. Die Gastgeber sind bereits rechnerisch abgestiegen und stehen, ausgenommen von der zurückgezogenen Spvgg. Sterkrade-Nord, auf dem letzten Platz der Landesliga Niederrhein 2. Anstoß ist um 15 Uhr.