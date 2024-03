Wir haben mal einen Blick über die Regionalliga-West-Staffel hinaus gewagt. Da gab es auch einige spannende Duelle am Samstag.

In der Regionalliga Nordost geht weiterhin sehr eng zu, was Platz eins betrifft. Zur Erinnerung: In dieser Saison steigt der Meister der Nordost-Staffel direkt, ohne Relegationsspiel, in die 3. Liga auf.

Topfavorit war vor der Saison, einmal mehr muss man an dieser Stelle sagen, der FC Energie Cottbus.

Doch die Lausitzer (48 Punkte) patzten am Samstag beim 0:0 gegen VSG Altglienicke und müssen nun wieder dem Greifswalder FC (52) und BFC Dynamo (50) hinterher jagen.

"Ich bin nicht zufrieden, weil ich uns nicht so diszipliniert empfand, wie in den zurückliegenden Spielen. Besonders in Zwickau war das taktisch richtig, richtig gut. Dennoch hatten wir auch unsere Möglichkeiten, aber weil wir das nicht so auf die Platte gebracht haben, hatten wir uns den Treffer dann wohl auch nicht verdient. Unter dem Strich ist das ein absolut gerechtes Unentschieden und den Punkt nehmen wir mit. Wir sind das dritte Mal hintereinander ohne Gegentor geblieben, das ist dann auch der positive Aspekt. Ich hätte mir in den Situation, in denen wir die Abwehr der VSG wirklich unter Druck setzen konnten, mehr Zielstrebigkeit gewünscht. Jetzt bereiten wir uns auf die nächste sehr schwere Aufgabe vor. Wir möchten am Mittwoch ins Halbfinale des Verbandspokals einziehen", resümierte Claus-Dieter Wollitz, Trainer des FC Energie Cottbus.

Unzufrieden, das war in den letzten Wochen auch Christian Neidhart. Der Trainer der Kickers Offenbach spielt mit seiner Mannschaft eine Saison unter den Erwartungen des OFC-Umfelds. 16 Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Daran konnte auch am Samstag das 6:1 gegen den TSV Schott Mainz nichts ändern. Gleichzeitig gewannen die Stuttgarter Kickers ihre Partie bei der TSG Balingen und liegen sieben Punkte vor der Zweitvertretung des Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Offenbach, das ist ein gutes Stichwort: Denn Noel Futkeu, einst bei Rot-Weiss Essen und Schwarz-Weiß Essen unter Vertrag traf zuletzt im Dezember 2023 für Eintracht Frankfurt II - gegen Kickers Offenbach. Am Samstag - 9. März 2024 - beendet Futkeu seine Durststrecke und erzielte das Siegtor für die Eintracht-Reserve beim FSV Mainz 05 II. Es war das 13. Saisontor für Futkeu in 18 Einsätzen.