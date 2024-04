Vincent-Wagner-Team patzt schon wieder - Offenbach mit Kantersieg

Kurz vor dem Saisonende scheint der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim die Luft auszugehen. An diesem Wochenende folgte die zweite Niederlage in Serie.

Die Kickers Offenbach haben sich nach dem 3:5 gegen den FC Homburg - nach einer 3:0-Führung (!) - rehabilitiert und in der Regionalliga Südwest mit 5:0 gegen die TSG Balingen gewonnen.

Die Mannschaft von Christian Neidhart, der einst den SV Meppen und Rot-Weiss Essen in die 3. Liga führte und in der kommenden Saison mit Offenbach auch oben mitmischen will, liegt nach 30 von 34 Spielen auf Platz acht.

Elf Punkte vor den Kickers liegt Vincent Wagner mit seinem Team. Auch dieser war einst als Spieler für Rot-Weiss Essen aktiv und trainierte auch die U19 von RWE. In Hoffenheim hatte Wagner erst kürzlich vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 seinen Vertrag verlängert.

Ein Wiedersehen mit Rot-Weiss Essen in der kommenden Drittliga-Saison galt noch vor gut einer Woche als sehr wahrscheinlich. Doch nach der Niederlage im Nachholspiel unter der Woche gegen den TSV Steinbach Haiger (0:1) folgte auch am Samstag, 19. April, ein verlorenes Spiel.

Bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unterlag das Wagner-Team ebenfalls mit 0:1 und liegt nun vier Spieltage vor dem Saisonende zwei Punkte hinter Spitzenreiter Stuttgarter Kickers. Und: Die Kickers haben noch ein Spiel gegenüber der Hoffenheimer Reserve in der Hinterhand.

"Wir haben in Fulda zweieinhalb Tage nach dem anstrengenden Spiel in Haiger bei einer Mannschaft gespielt, die sich im Vergleich zu ihren Spielen zuvor deutlich gesteigert hat, und sind leider nicht zu 100 Prozent an unsere Leistungsgrenze gekommen. Wir haben nicht viel zugelassen, uns aber auch selbst nicht viele Chancen erspielt. Schade ist, dass der Treffer mitten hinein in eine Phase fällt, in der wir wieder besser ins Spiel gefunden haben", sagte Coach Wagner nach der Partie.

Für die U23 geht’s kommenden Samstag (27. April) mit der Partie gegen den TSV Schott Mainz weiter.