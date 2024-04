Gute Arbeit wird belohnt. Das trifft auch auf Vincent Wagner beim Bundesliga-Klub TSG Hoffenheim zu.

Seit rund zwei Jahren leistet Vincent Wagner hervorragende Arbeit - 62 Spiele und ein Schnitt von 2,03 Zählern pro Partie - als Cheftrainer der U23-Regionalliga-Mannschaft des Bundesligisten TSG Hoffenheim. Nun folgte der Lohn für den ehemaligen RWE-Spieler und -Trainer.

Die TSG Hoffenheim hat den bis Sommer 2025 gültigen Vertrag mit dem 38-jährigen Familienvater Wagner vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

Wagner kam im Sommer 2022 von Rot-Weiss Essen zur TSG und führte "Hoffe zwo" in seinem ersten Jahr auf Platz drei in der Regionalliga Südwest. Es war die bislang beste Saison einer Hoffenheimer U23 überhaupt, und auch in der aktuellen Spielzeit mischt das Team noch im Titelrennen mit. Aktuell steht die U23 mit zwei Punkten Rückstand auf die Stuttgarter Kickers auf Platz zwei, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Darüber hinaus haben einige TSG-Talente in dieser kurzen Zeit den Sprung in den Profi-Kader geschafft. Wagner: "Ich freue mich sehr über das große Vertrauen, das durch die frühzeitige Vertragsverlängerung zum Ausdruck gebracht wird, und bin froh, dass die Idee, die die Verantwortlichen vor zwei Jahren mit mir hatten, voll aufgegangen ist."

"Meine Familie hat sich von Anfang an hier sehr wohlgefühlt – ein Aspekt, der mir besonders wichtig ist. Spaß sowie unsere Leidenschaft im Spiel und im Training sind das Fundament, um Vollgas zu geben und uns nachhaltig auf ein neues Level heben zu können. Das mit tollen Spielern, in einem tollen Umfeld in Hoffenheim weiter tun zu dürfen, freut mich sehr und dafür werde ich mit meiner Art jeden Tag weiter Vollgas geben", ergänzt der A-Lizenzinhaber, der in Zukunft die Fußballlehrer-Lizenz im Visier hat.

Seine Trainer-Laufbahn startete der frühere Spieler von Rot-Weiss Essen und des KFC Uerdingen als U19-Co-Trainer beim FC Kray (2014 bis 2017), ehe er über die Nachwuchsabteilungen des VfL Bochum (2017 bis 2018), MSV Duisburg (2018 bis 2021) und die U19 von RWE zur TSG gelangte.

Frank Kramer (51), als Direktor Nachwuchs für die U23 verantwortlich, unterstreicht: "Wir freuen uns, im Sinne der Entwicklung und Ausbildung unserer Spieler auf dieser wichtigen Position für Kontinuität zu sorgen. Vincent soll und wird weiterhin ein wichtiger Begleiter unserer Talente sein, und wir sind absolut davon überzeugt, diesen Weg mit ihm weiterzugehen."