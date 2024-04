Sportlich läuft es für den FC Energie Cottbus, abseits des Platzes gibt es Unruhe. Eine hohe Pyro-Strafe kam ins Haus geflattert - und veranlasste den Präsidenten zu einem Appell.

17.160 Euro muss der FC Energie Cottbus für das Abbrennen von Pyrotechnik durch einige Fans beim Spiel gegen Chemie Leipzig am 27. März dieses Jahres zahlen. Der Klub sprach in einer Mitteilung von einer Strafe in "erschreckender Höhe".

Im Rahmen der Regionalliga-Nordost-Partie hatten Cottbuser Anhänger immer wieder Pyrotechnik gezündet. Das Spiel war zwischenzeitlich für zwei Minuten unterbrochen. Bis zu 5.600 Euro darf der FC Energie für sicherheitsrelevante Maßnahmen einsetzen.

Insbesondere erhöhte sich die Strafe aufgrund bereits mehrfacher Auffälligkeiten im Laufe der Spielzeit 2023/2024 im Urteil wie folgt: "Es ist dem Sportgericht nicht ersichtlich, dass der Verein selbst erforderliche präventive Maßnahmen im Hinblick auf die wiederholten Unsportlichkeiten eines Teils seiner Fangemeinde eingeleitet hätte. Vor diesem Hintergrund, dem sechsten Sportrechtsverstoß bis zum 26. Ligaspieltag, erachtet das Sportgericht die weitere Erhöhung der Strafe um 20 Prozent, mithin um weitere 1960 Euro für angemessen."

Insgesamt musste die Cottbuser schon 31.035 Euro Strafe zahlen, wobei die Vorfälle bei den Auswärtsspielen in Zwickau, dem FC Carl Zeiss Jena und SV Babelsberg 03 sowie dem Heimspiel gegen den Greifswalder FC noch nicht inkludiert seien.

Das veranlasste Präsident Sebastian Lemke zu einem eindringlichen Statement, in dem er die Fans bat, sich im Saisonfinale am Riemen zu reißen: "An dieser Stelle appelliere ich an alle Energiefans, an alle Unterstützer und Freunde unseres Clubs. Verhaltet Euch vor und im Stadion so, dass es bei aller Emotionalität zu keinen Vorkommnissen mit Pyrotechnik oder Ausschreitungen und damit zu keinen Strafen für unseren Verein kommt. Das ist einfach zu viel!"

Und weiter: "Wir haben ein großes Ziel und auf dieses Ziel wollen wir uns gemeinsam konzentrieren, ohne Nebengeräusche und Störfeuer. Im wahrsten Sinne des Wortes! Jeder muss begreifen, dass diese fortwährenden Strafen den Verein so belasten, dass das Geld am Ende an notwendigen Stellen fehlen wird. Zudem haben wir das Hochsicherheitsspiel beim BFC Dynamo am 4. Mai noch vor uns. Wir alle hoffen auf Euer aktives Mittun und möchten uns bereits an dieser Stelle für eine friedliche und stimmgewaltige Unterstützung bedanken."

Der FC Energie Cottbus ist Tabellenführer der Regionalliga Nordost und hat den Drittliga-Aufstieg in der eigenen Hand. Die Relegation der Regionalliga-Meister findet in diesem Jahr zwischen den Staffeln Nord und Bayern statt.