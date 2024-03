Alemannia Aachen empfängt unter Flutlicht die formstarke U23 von Fortuna Düsseldorf. Zahlreiche Spieler fallen aus.

Der Tabellenzweite Alemannia Aachen empfängt Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf II. Geht man nach der Jahrestabelle der Regionalliga West, sieht so die Ausgangslage vor dem Flutlichtspiel am Tivoli am Freitagabend aus (19.30 Uhr, RS-Liveticker).

In der Gesamttabelle steht aber natürlich Aachen oben, ist auf dem besten Weg zum langersehnten Aufstieg. Düsseldorfs Reserve kommt als Neuntplatzierter mit 17 Punkten Rückstand. Doch seit Jens Langeneke im Herbst als Trainer von Nicolas Michaty übernommen hat, befindet sich die Fortuna im Formhoch und hat sich von einem Abstiegsplatz ins gesicherte Mittelfeld hochgearbeitet.

"Das ist eine U-Mannschaft, die super drauf ist und guten Fußball spielt", warnt Aachens Trainer Heiner Backhaus vor dem Gegner, der nur eines der letzten acht Spiele nicht gewonnen hat. Zuletzt feierte Düsseldorf vier Zu-Null-Siege.

Wie Backhaus diese Serie brechen will? "Gegen eine junge, unerfahrene Mannschaft wie Düsseldorf ist es wichtig, auf dem Platz Härte zu zeigen", weiß er. Und natürlich soll auch die Energie des Tivoli-Stadions den Gastgebern zugutekommen.

Über 25.000 Fans werden am Freitagabend erwartet. Mehr waren es zuletzt beim Saisonstart gegen den Wuppertaler SV (27.300). Nur einmal in der Historie kamen mehr Zuschauer zu einer Partie der Regionalliga West. Mit der erwarteten Zuschauerzahl würde der Traditionsklub gegen Düsseldorf das am drittbesten besuchte Spiel der Liga-Geschichte bestreiten.

"Wir werden wieder eine Wand in unserem Rücken haben, die uns bedingungslos nach vorne peitschen wird", sagt Backhaus. "Es werden morgen elf Spieler auf dem Platz stehen, die bereit sind, den Düsseldorfern weh zu tun. Es geht um Energie und von der haben wir bei Heimspielen genug. Wir werden um unser Leben laufen."

Alemannia Aachen: Einspruch gegen Schwermann-Sperre

Für Sorgenfalten beim 42-jährigen Coach dürfte allerdings die Personalsituation sorgen. Nils Winter zog sich im Training einen Bänderriss zu, muss womöglich operiert werden. Er ergänzt das große Lazarett um Sascha Marquet, Aldin Dervisevic, Vincent Schaub, Ulrich Bapoh, Anas Bakhat und Dustin Wilms.

Ebenso fehlen der erkrankte Franko Uzelac, der gelbgesperrte Anton Heinz und Julian Schwermann, der eine Rotsperre von vier Partien absitzen muss. Gegen diese legten die Aachener Einspruch ein. "Die Ausfälle schmerzen, aber wir haben nie gejammert. Wir haben immer noch genug Jungs, die mit den Hufen scharren und alles für diesen Klub geben werden", will Backhaus die angespannte Lage nicht als Ausrede gelten lassen.