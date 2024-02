Die zweite Mannschaft vom FC Schalke unterlag Rot Weiss Ahlen mit 2:3 im Nachholspiel des 17. Spieltags. S04-Trainer Jakob Fimpel ärgerte sich über das Resultat.

Die U23 des FC Schalke 04 verlor das Nachholspiel vom 17. Spieltag der Regionalliga West gegen Rot Weiss Ahlen mit 2:3 (2:2). Damit verpassten die Königsblauen einen Sprung nach vorne in der Tabelle und verbleiben auf dem achten Platz.

Dabei agierte der S04-Nachwuchs rund 40 Minuten in Überzahl nach Gelb-Rot gegen RWA-Verteidiger Oktay Dal (51.). Für Schalke-II-Trainer Jakob Fimpel war es die "bitterste Niederlage der Saison": "Wir waren bereit und wussten, was auf uns zukommt. Wir haben 25 Minuten so gut gespielt, wie man spielen kann."

Tatsächlich gingen die Knappen dank eines Doppelschlags von Bleron Krasniqi (23.) und Nelson Amadin (25.) trotz der schwierigen Platzverhältnisse in Führung. "Die Vorzeichen waren vorher schon klar, dass das kein Spiel wird, was am Boden stattfindet. Das ist grundsätzlich kein Vorteil für uns. Dafür haben die Jungs das super gemacht, weil sie ihr Spiel den schwierigen Bedingungen angepasst haben", lobte Fimpel seine Mannschaft für die Anpassungsfähigkeit.

Der 34-Jährige ärgerte sich darüber, dass Ahlen den Rückstand postwendend durch Tore von Pedro Cejas (26.) und Nazzareno Ciccarelli (33.) egalisieren konnte: "Wir machen ein Spiel auf, was eigentlich schon zu war. In der zweiten Halbzeit ging es dann wieder bei Null los."

In Überzahl kassierte Schalke II schließlich noch das 2:3 durch Kevin Coleman (59.). "Mit dem Platzverweis änderte sich das ganze Spiel. Vorher gab es kein Mittelfeld, danach hatten wir einen tief stehenden Gegner und laufen in einen blöden Konter zum 2:3. Anschließend waren wir zwar bemüht, aber ganz klare Chancen wie zu Beginn hatten wir dann nicht mehr", bilanzierte Fimpel.

Wir sind bestraft worden für Fehler, ansonsten fallen die Tore nicht. Daraus müssen wir lernen, aber so kurz nach der Partie tut es schon weh für die Jungs. Jakob Fimpel

Am Ende musste die S04-Reserve mit null Punkten die Heimreise antreten, was aufgrund des Spielverlaufs sehr bitter ist. Fimpel sagte sichtlich geknickt: "Wir sind bestraft worden für Fehler, ansonsten fallen die Tore nicht. Daraus müssen wir lernen, aber so kurz nach der Partie tut es schon weh für die Jungs."

Zum Abschluss der Englischen Woche wartet am kommenden Wochenende (18. Februar, 14 Uhr) die nächste Aufgabe auf die Königsblauen - und die hat es in sich. Der Tabellenführer Alemannia Aachen ist zu Gast im Parkstadion. "Das ist auf jeden Fall ein Highlight-Spiel. Vorher gilt es aber erstmal, die Köpfe freizumachen und ab Donnerstag richten wir dann den Blick auf Aachen", erzählte der Schalke-II-Coach.