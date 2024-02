Der 1. FC Bocholt ist am Deadline Day noch einmal in personeller Hinsicht tätig geworden. Zwei neue Torhüter kommen.

Lange war der 1.FC Bocholt auf der Suche nach einem weiteren Torhüter für seine Profi-Mannschaft.

Nun steht fest: Sebastian Patzler vom Wuppertaler SV wird den derzeitigen Tabellenführer der Regionalliga West verstärken. Dieser wurde beim WSV kurz vor dem Jahreswechsel mit den Spielern Durim Berisha (mittlerweile SSVg Velbert) und Kevin Rodrigues Pires (Fortuna Köln) suspendiert.

In der aktuellen Spielzeit stand der 33-jährige Schlussmann Patzler in 16 von 19 möglichen Partien zwischen den Pfosten des Wuppertaler SV. Der gebürtige Berliner lief in der Jugend unter anderem für Union Berlin, den 1. FC Magdeburg sowie Werder Bremen auf und streifte im weiteren Verlauf seiner Karriere das Trikot von Werder II, Kickers Emden, Union Berlin II, Viktoria Berlin, dem TuS Koblenz und Viktoria Köln über. In den Regionalligen West, Nordost, sowie Südwest bringt es Patzler auf über 250 Einsätze. Zudem bestritt er in der 3. Liga für Werder Bremen II und Viktoria Köln 30 Partien.

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer des 1. FC Bocholt, sagt: "Sebastian ist sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn für unseren Verein. Mit seiner Erfahrung wird er das Niveau in unserem Torwart-Team noch einmal anheben. Zudem weiß er um die Situation, dass Lucas Fox unsere Nummer eins ist. Trotzdem wollte er den Wechsel zu uns unbedingt vollziehen, was seine Charakterstärke unter Beweis stellt. Sebastian hat einfach Bock auf das Projekt beim 1. FC Bocholt, weshalb wir umso glücklicher sind, dass der Transfer noch geklappt hat.“

Auch Torwart-Talent Lennart Brandes kommt

Außerdem hat der 1. FC Bocholt den jungen Torhüter Lennart Brandes (20) vom Oberligisten SV Straelen verpflichtet.

Brandes ist gebürtiger Bocholter und wurde mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen ausgebildet, wo er in der U19- und U17-Bundesliga spielte. Weitere Nachwuchs-Stationen waren der VfL Rhede und DJK Lowick. 2022 wechselte der 1,86 Meter große Keeper zum FC Kray in die Oberliga Niederrhein, ein Jahr später erfolgte der Transfer zum SV Straelen, der nun bekanntlich seine Mannschaft zurückgezogen hat.

Schorch erklärt: "Lennart ist mit seinen 20 Jahren ein junger, talentierter Torhüter mit Potenzial. Er wird sich bei uns in den Trainingseinheiten bei den Profis und mit Hilfe von viel Spielpraxis bei unserer zweiten Mannschaft weiterentwickeln, um ihn für die Aufgaben im Profifußball vorzubereiten. Es freut mich besonders, dass wir einen Bocholter Torwart gefunden haben, der diesen Weg mit uns gemeinsam gehen möchte."