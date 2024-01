SV Rödinghausen: Kaba-Ersatz ist da - Innenverteidiger unterschreibt am Wiehen

Fortuna Düsseldorf 20:30 FC St. Pauli 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Beim SV Rödinghausen ist in dieser Woche einiges in Bewegung, was Transferaktivitäten betrifft, gekommen. Ein Innenverteidiger hat nun unterschrieben.

Um auf den Abgang von Ibrahim Kaba zu reagieren, hat der SV Rödinghausen bis zum Sommer den 19-jährigen Felix Lange vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Der talentierte Defensivspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Position des rechten Verteidigers zum Einsatz kommen. Lange hat beim VfL Wolfsburg seit 2020 sämtliche Jugendteams durchlaufen und führte die U17 und die U19 als Kapitän an. Seit dem Sommer 2023 gehört er zum Profikader des Bundesligisten, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 besitzt. "Wir freuen uns sehr, mit Felix einen top ausgebildeten und talentierten Verteidiger ausleihen zu können, der die entstandene Lücke im Kader optimal ausfüllt. Wir bedanken uns beim VfL Wolfsburg für die gute Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass wir viel Freude an Felix haben werden", sagt Geschäftsführer Alexander Müller zum Transfer. Die Rödinghauser präsentierten in dieser Woche auch schon mit Sven Wienecke, der neuer Co-Trainer von Chefcoach Farat Toku wird, und Ayodele Adetula für die Außenbahnen zwei Zugänge. Derweil hat Thilo Töpken den Wiehen Richtung Tivoli zu Alemannia Aachen verlassen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Ayodele für uns gewinnen konnten. Er verfügt über eine herausragende Geschwindigkeit und einen guten Abschluss vor dem Tor, womit er unsere Offensive weiter verstärken wird", erklärte Müller. Wiedersehen mit Simon Engelmann In Oldenburg avancierte der gebürtige Bremer auf Anhieb zur wichtigen Stammkraft und war in der Meistersaison des VfB insgesamt an 25 Treffern direkt beteiligt. Nach dem direkten Wiederabstieg aus der 3. Liga wechselte Adetula in den Südwesten zum TSV Steinbach, wo er in 14 Regionalliga-Partien vier Treffer erzielte. Nun geht der schnelle und trickreiche Außenstürmer für den SV Rödinghausen auf Torejagd. Beim SVR kommt es für den 1,84-Meter-Mann zum Wiedersehen mit Torjäger Simon Engelmann, den er bereits aus Essener Zeiten kennt. Zusammen standen die beiden Angreifer in drei Pflichtspielen für RWE auf dem Platz.

