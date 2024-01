Der SV Rödinghausen befindet sich nach einer bisher enttäuschenden Regionalliga-Runde in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Und diese läuft bis dato gut.

12:1 gegen Landesligist Kirchlengern, 3:0 gegen Drittligist Bielefeld, 6:1 gegen Oberliga-Tabellenführer Bersenbrück und ein 2:2-Unentschieden gegen Nord-Regionalligist Drochtersen-Assel: Die Testspiel-Ergebnisse des SV Rödinghausen können sich sehen lassen.

Am Samstag, 20. Januar, spielte Rödinghausen erst Remis gegen Drochtersen-Assel. Simon Engelmann traf doppelt. "Das war ein guter Auftritt auf einem sehr schwer zu bespielenden Kunstrasenplatz", resümierte Alexander Müller.

Der Sportchef freut sich, dass die Vorbereitung gut verläuft. "Es gibt nur einen Wermutstropfen. Kevin Hoffmeier hat sich wieder eine Verletzung am Kreuzband, seinem operierten Knie, zugezogen. Wir wissen noch nicht genau, was er hat. Aktuell sieht es nach einem Anriss aus", berichtet Müller.

Mittelfeldspieler Hoffmeier zog sich im April 2023 einen Kreuzbandriss zu. Bis zu dieser Verletzung wurde er mit einigen Drittligisten in Verbindung gebracht. Rödinghausen verlängerte trotz des langen Ausfalls seinen Vertrag und Hoffmeier kämpfte sich zurück. Im November 2023 feierte er sein individuelles Trainings-Comeback, im Januar 2024 mischte er dann schon im Mannschaftstraining mit. Jetzt wird er wieder zumindest einige Wochen, wenn nicht Monate ausfallen.

Lange ausgefallen ist in der Hinrunde auch Simon Engelmann. "Simon kam überhaupt nicht in Schwung und erlitt einige Rückschläge. Er hat sich auch an den Mandeln operieren lassen und ist acht Wochen ausgefallen. Als Erwachsener eine Mandel-Operation durchzuführen, ist nicht gerade angenehm. Wir freuen uns, dass er wieder voll dabei ist. Er ist gefühlt ein Winter-Zugang", sagt Müller. Drei Tore erzielte der ehemalige RWE-Stürmer schon in den Testspielen.

Dass die Rödinghauser Vorbereitung, bis auf den Hoffmeier-Ausfall, sehr gut verläuft, ist natürlich auch ein Verdienst des Trainers. Zuletzt hatte Farat Toku die Mannschaft im Niederlande-Trainingslager in Delden vier Tage beisammen. Müller: "Das war wichtig. Aber insgesamt merke ich wieder diese positive Stimmung und das Feuer. Da leistet Farat wirklich hervorragende Arbeit. Wir wollen unseren Fans nach der wirklich schlechten Hinrunde eine gute Rückserie bieten. Da sind wir aktuell auf einem guten Weg."